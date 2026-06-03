Nič več razgrete Renate, Andrej iz Poroke na prvi pogled je končno našel srečo v ljubezni (FOTO)

V odnosu med Andrejem Štrkom in dodeljeno nevesto Renato Saje v lanski Poroki na prvi pogled je hitro postalo jasno, da se da bo to eden izmed najbolj napetih parov sezone. Čemu so se strokovnjaki mirnemu, stabilnemu in čustveno zrelemu Andreju namenili dodeliti Renato, ki je bila njegovo pravo nasprotje, za gledalce še danes ostaja nerazumna uganka.

Par, ki ga je sprva močno vodila Renatina strastna narava, je kaj hitro zadel ob steno - izkazalo se je namreč, da strast in brezglavost v postelji pogosto pomeni tudi strast in brezglavost v prepirih. Slednje je par popolnoma ohladilo že kmalu po začetku, oba kandidata pa sta se iz šova poslovila.

Renata je še dolgo prala umazano perilo

Žal pa se z odhodom iz oddaje strasti niso pomirile. Andrej, ki je gledalcem in sotekmovalcem že takoj prirastel k srcu, si je po oddaji želel predvsem miru in nadaljevanja iskanja prave življenjske partnerice. Renata, ki je zaradi določenih odločitev pred kamero požela veliko več neodobravanja, pa se s tem še nekaj časa ni sprijaznila, kar je jasno pokazala s plazom spletnih objav. Andrej je medtem večkrat povedal, da napadov ne bo vračal, saj nikdar ne bi blatil nekoga, s katerim si je bil nekoč blizu.

Miren pristop se je ponovno obrestoval, saj se je Andrej kar dolgo otepal ponudb za srečanja, navdušil pa je tako mlajša, kot tudi nekoliko zrelejša dekleta. Sedaj pa kaže, da je vendarle izbral.

Andrej je našel srečo eno leto po snemanju oddaje. FOTO: zajem zaslona, omrežje Facebook

Glede izbranke ostaja izjemno skrivnosten

Ljubljeno lepotico je Andrej javnosti zelo diskretno predstavil. Poleg tega, da gre za čudovito plavolasko, je svetu namreč zaupal le še, da je med njima topel objem in globina duše. »Pravo srečo sem našel po enem letu, na istem mestu ... «, je še zaupal svojim prijateljem na družabnem omrežju Facebook. In res, te dni mineva ravno eno leto od pričetka snemanja Poroke na prvi pogled 2025. Ali lahko pričakujemo tudi novo sezono zaenkrat še ne vemo, videti pa je, da Planet TV zaenkrat šovu še ni namenil ne duha ne sluha.