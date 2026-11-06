Nika in Mark Vlahovič s prisrčnim posnetkom razkrila spol drugega otroka (VIDEO)

Slovenska spletna vplivneža Nika in Mark Vlahovič sta s sledilci na Instagramu delila veselo novico. Zakonca, ki že odštevata do prihoda drugega otroka, sta razkrila, da se bo njuni družini pridružila še ena deklica. Njuna prvorojenka Illa bo tako kmalu postala starejša sestrica.

Za razkritje spola sta pripravila prav poseben družinski posnetek. V njem je glavno vlogo prevzela mala Illa, ki je staršema prinesla balon. Video je bil sprva črno-bel, nato pa se je balon obarval rožnato in razkril, da zakonca pričakujeta deklico. Nika in Mark, sin glasbenika Mikija Vlahoviča, sta se prve hčerke razveselila leta 2024. Julija letos pa sta sporočila, da se bo njuna družina povečala še za enega člana.

Za zakoncema pa je tudi težka življenjska preizkušnja. Decembra lani sta z javnostjo delila, da je Nika doživela spontani splav. Takrat sta nameravala veselo novico o nosečnosti svojim najbližjim razkriti med božičnimi prazniki, a so se njuni načrti žal razblinili. Zdaj se zakonca veselita novega družinskega poglavja, prihod deklice pa bo razveselil tudi Mikija Vlahoviča, ki bo postal že tretjič dedek.