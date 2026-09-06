Nika Kovač ob boku svetovne zvezde! Poglejte, katera legendarna igralka ji je stopila ob stran (FOTO)

Inštitut 8. marec je na družbenih omrežjih pritegnil precej pozornosti z objavo fotografije, na kateri je direktorica Nika Kovač v družbi hollywoodske ikone Jane Fonda. Ob fotografiji so zapisali: »To je Jane Fonda. Igralka, aktivistka in ena najbolj prepoznavnih bork za pravice žensk. Že desetletja glasno govori o feminizmu, nasilju nad ženskami, neenakosti in podnebni krizi.«

Jane Fonda je poleg filmske kariere in dveh oskarjev znana po svojem dolgoletnem političnem delovanju. V sedemdesetih letih je opozorila nase z glasnim nasprotovanjem vojni v Vietnamu, zaradi česar je bila v ZDA tarča hudih kritik. Skozi desetletja je nato podpirala gibanja za pravice žensk, boj proti nasilju nad ženskami ter prizadevanja za enakopravnost spolov. V zadnjih letih je aktivna predvsem pri opozarjanju na podnebno krizo; zaradi sodelovanja na okoljskih protestih pred ameriškim kongresom v Washingtonu je bila celo večkrat pridržana.

Jane Fonda pa ni edino znano ime, s katerim se povezujeta Nika Kovač in Inštitut 8. marec. V okviru svojih projektov, kot sta bili kampanja za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva ter evropska pobuda za dostopen splav My Voice, My Choice, sodelujejo z več znanimi osebnostmi. Med drugim je Kovačevo v programe svoje fundacije vključil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, v okviru tega je sodelovala na več srečanjih in izobraževanjih v ZDA. Javno je svojo podporo izrazil Mark Ruffalo, ameriški igralec, filmski producent in okoljski aktivist ter večkratni nominiranec za oskarja, ki je prek svojih družbenih omrežij pozival k podpisu peticije. Tudi hrvaška pevka Severina je podprla evropsko pobudo za dostopen splav in se skupaj z Niko Kovač udeležila predaje zbranih podpisov v Bruslju.