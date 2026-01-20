Nika Kovač je večerjala s slavno ameriško pevko Katy Perry (FOTO)

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec in Delova osebnost leta, je na Instagramu objavila fotografijo z večerje v Davosu, na kateri je skupaj s slavno ameriško pevko Katy Perry. Objavo je pospremila z daljšim zapisom, v katerem je pojasnila okoliščine svojega obiska in razloge za prisotnost v okolju, ki ji po lastnih besedah ni blizu.

Večerja je bila povezana s kampanjo My Voice, My Choice

Kot je zapisala, se je zaradi evropske državljanske pobude My Voice, My Choice v zadnjem obdobju znašla tudi v okoljih in na dogodkih, ki so ji sicer tuji. Do odločitve Evropske komisije o pobudi, povezani s pravico do varnega in zakonitega splava, je še približno mesec in pol, v tem času pa po njenih besedah potekajo prizadevanja za pridobivanje podpore predsednikov vlad in drugih političnih voditeljev, ki bi bili pripravljeni to pravico javno zagovarjati. Ob tem je ponovno poudarila svoja stališča o obdavčitvi premožnih ter pomenu močnega javnega zdravstva in javnega šolstva ter izrazila kritičen odnos do obstoječega družbenega in ekonomskega sistema. Njena prisotnost v Davosu je bila, kot je zapisala, neposredno povezana z zagovorniškim delom v okviru kampanje My Voice, My Choice.

Pogovor s Katy Perry se je nadaljeval tudi po večerji

Večerja, na kateri je sedela z nekdanjim kanadskim predsednikom vlade Justinom Trudeaujem in pevko Katy Perry, je bila po njenih navedbah namenjena pogovoru o kampanji in o dostopu do varnega splava. Po večerji je s Katy Perry opravila še ločen pogovor. Kot je zapisala, je bila pevka pozorna sogovornica, pogovor pa je tekel tudi o tem, da pri družbenem angažmaju ni dovolj zgolj vztrajati, temveč je pomembno ohranjati tudi občutek veselja. V objavi je Kovač dodala, da feminizma ne razume kot simbolnih ali kratkotrajnih dejanj, temveč kot dolgotrajen proces, ki zahteva široko podporo in vključevanje različnih ljudi. Ob tem je poudarila pomen delovanja tudi v prostorih, ki niso samoumevni zavezniki. Objavo je sklenila z ugotovitvijo, da je v določenih trenutkih treba vstopiti v okolja, ki ne delujejo domače, kadar gre za zaščito tistega, v kar verjameš.