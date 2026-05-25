ŠE VEDNO SPREMLJA POLITIČNO DOGAJANJE

Nika Kovač se je javila po umiku iz javnosti: »Še vedno sem živa, urejam sladkorje« (FOTO)

Direktorica Inštituta 8. marec se je po daljšem umiku znova oglasila na Instagramu.
Nika Kovač  FOTO: Facebook
A. G.
 25. 5. 2026 | 08:25
Direktorica Inštituta 8. marec in ena najbolj prepoznavnih slovenskih aktivistk Nika Kovač se je po daljšem obdobju umika znova oglasila na Instagramu. V čustvenem zapisu je pojasnila, da se je za nekaj časa namenoma oddaljila od slovenskega javnega prostora, saj je v zadnjih letih občutila prevelik pritisk in izčrpanost. V objavi je zapisala, da trenutno veliko hodi, bere, skrbi za zdravje in »ureja sladkorje«, ob tem pa želi ponovno postati »samo človek«. Dodala je, da dogajanje v Sloveniji še vedno spremlja, razume tesnobo ljudi po političnih spremembah in verjame, da je treba vsako oblast presojati po konkretnih ukrepih.

Posebej je poudarila pomen socialne države, javnega zdravstva in demokratičnega sodelovanja. Ob tem je izrazila podporo referendumu proti višjim parkirninam v Ljubljani ter zapisala, da verjame v neposredno odločanje ljudi ne glede na to, katera politična opcija je na oblasti. Njeno sporočilo je bilo tudi osebno in spravljivo. Zapisala je, da je vedno rada sodelovala z ljudmi različnih političnih prepričanj in da mora demokratična družba dopuščati svobodno izražanje nestrinjanja. Objavo je zaključila z besedami: »Iz vsake teme se lahko rodi upanje.«

Čas brez novic, kampanj in javnih nastopov

Po informacijah iz medijev se je Kovačeva v zadnjih mesecih precej umaknila iz vsakodnevnega slovenskega političnega prostora. Aprila letos je na družbenih omrežjih razkrila, da si je vzela čas brez novic, kampanj in javnih nastopov ter se posvetila počitku, branju in urejanju življenjskega ritma. Kljub umiku ostaja dejavna v mednarodnih pobudah. V zadnjem obdobju je veliko pozornosti namenila evropski kampanji »My Voice, My Choice«, ki zagovarja dostop do varnega in zakonitega splava po Evropi. V okviru te pobude je sodelovala na mednarodnih dogodkih in srečanjih z evropskimi političnimi ter javnimi osebnostmi.

Pred letošnjimi volitvami je bila aktivna tudi pri pozivih k večji volilni udeležbi in opozarjanju na nevarnosti političnih manipulacij ter sovražnega govora.

