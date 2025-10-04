Nika Zorjan ima pred koncertom posebna pravila: »Na mojih koncertih je prepovedano ...«

Pevka Nika Zorjan je tik pred težko pričakovanim koncertom v ljubljanskih Križankah svoje oboževalce nagovorila s prav posebnimi navodili. Kot pravi, ne gre le za koncert, ampak za skupno doživetje, kjer je prepovedano obsojanje in dovoljeno – prav vse.

»Danes bo naš večer, zato je pomembno, da boste za vsaj dve uri pozabili na vse skrbi in uživali v trenutku. Na mojih koncertih je prepovedano obsojanje. Zato pleši točno tako kot ti paše, poj tudi, če nimaš posluha, smej se na glas, če te prime, tudi zajokaj. Bodi to, kar si!« je sporočila Nika.

Pevka je dodala še praktičen nasvet: čeprav bo občinstvo grela glasba, naj se obiskovalci dobro oblečejo – razen če bodo, tako kot ona, cel koncert preplesali in prepevali.

Koncert v Križankah bo torej v znamenju sproščenosti, dobre energije in pristnosti. Nika napoveduje nepozaben večer, ki bo, kot pravi sama, »del njene zgodbe«.