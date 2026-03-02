Nika Zorjan išče izgubljeno torbico. Ste jo mogoče videli kje na omenjenem območju?

Nika Zorjan je na svojem Instagram profilu včeraj zvečer objavila, da pogreša torbico z ličili. Torbica je iz blaga, predvideva, da jo je izgubila nekje v Novi Gorici. Če se kdo nahaja v bližini železniške postaje, naj malo pogleda, prosi. Kot predvideva tudi pevka sama, so možnosti, da bi se našla majhne, a vendarle ni zaman poskusiti.

Bo Nika našla svoja ličila? FOTO: zajem zaslona, omrežje Instagram

Izgubljeni in najdeni predmeti

Če se podoben pripetljaj zgodi tudi vam in izgubite kak osebni predmet, imajo Slovenske železnice postavljen pravcati sistem, kako stvari ponovno združiti z njihovim lastnikom. Pozabljene stvari so tako na vlakih, kot na postajah vsakodnevni problem, ki ne spravlja v stres samo potnikov, ampak tudi osebje, ki ne ve, kaj s tovrstnimi predmeti storiti. Na spletni strani Slovenskih železnic lahko preberemo, da imajo urejena dva zbirna centra - v Mariboru in Ljubljani. Redno pa ažurirajo tudi spletni seznam najdenih predmetov, skupaj z opisom, datumom in krajem najdbe.

Trenutno hranijo dve kozmetični torbici, eno izgubljeno v Ljubljani, drugo pa v Celju. Verjetno nobena od omenjenih ni Nikina, mogoče pa se na seznamu najde kaj vašega.