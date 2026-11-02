Nika Zorjan sporočila tragično novico: Včeraj se je naše srce zlomilo na tisoč koščkov ... (VIDEO)

Nika Zorjan je objavila ganljiv zapis. Za vedno se je poslovila njena ljubljena psička Vila, ki bi 12. novembra dopolnila komaj dve leti. Namesto praznovanja rojstnega dne se je morala pevka z družino soočiti z eno najtežjih odločitev v življenju. Njena mala štirinožna prijateljica je namreč izgubila boj s hudo prirojeno boleznijo ledvic. »Včeraj se je naše srce zlomilo na tisoč koščkov. Naša ljubljena Vila nas je zapustila,« je pretresena Nika zapisala na družbenih omrežjih. Psička se je spopadala z renalno displazijo, hudo prirojeno boleznijo, zaradi katere se ledvice ne razvijejo pravilno. V zadnjih dneh se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo, kljub zdravilom, terapijam in prizadevanjem družine pa ji niso mogli več pomagati. »Dve leti, ki bi morali biti šele začetek njenega življenja, ne pa konec,« je zapisala pevka, ki ni skrivala neizmerne bolečine. Ko je postalo jasno, da Vila trpi, so se morali njeni najbližji odločiti za slovo. »Preveč smo jo imeli radi, da bi dovolili, da še naprej trpi. Kako krivično je, ko moraš izbrati med svojo željo, da ostane, in njeno potrebo, da je končno brez bolečin in trpljenja,« je opisala najtežje trenutke.

Zadnji sprehod, zadnji objemi in pesmica za slovo

Družina je vedela, da je pred njimi zadnji skupni dan, zato so želeli Vili nameniti vsak trenutek, ki jim je še ostal. Skupaj so se odpravili na zadnji sprehod, jo objemali, božali in ji izkazovali ljubezen. Ko je napočil čas slovesa, so bili vsi ob njej. »Peli smo ji njeno pesmico, jo božali, poljubljali in držali za tačkice. Odšla je obdana z ljudmi, ki smo jo imeli najrajši na svetu,« je razkrila Nika. Njene besede pričajo o globoki navezanosti na psičko, ki je bila pomemben del družine. Danes je njihov dom, kot pravi pevka, neznosno tih, Vila pa manjka v vsakem kotičku hiše in pri vsakodnevnih navadah.

»Če bi ljubezen lahko zdravila, bi živela večno«

Nika se je od svoje ljubljenke poslovila še z ganljivim zapisom, v katerem je obudila spomine na skupne trenutke. Pogrešala bo sprehode, dogodivščine, noči, ko je Vila spala v njeni postelji, in jutra, ko jo je s tačkami prebujala. Predvsem pa bo pogrešala povsem običajne dni, ki so bili zaradi nje nekaj posebnega. »Tako zelo smo si želeli še toliko skupnih let,« je zapisala in svojo malo borko nežno nagovorila z vzdevkom Vilson. Čeprav je bilo njuno skupno življenje mnogo prekratko, bo Vila za vedno ostala del njihove družine. »Življenje ti ni namenilo toliko časa, kot bi si ga zaslužila. Če bi ljubezen lahko zdravila, bi živela večno. Za vedno boš naša družina, za vedno naša mala deklica. Leti visoko, Vila moja!« je pevka sklenila ganljivo slovo.