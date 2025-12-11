Nike Prevc navdušila na gala večeru, ne boste je prepoznali (FOTO)

Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) je v Cankarjevem domu v Ljubljani na tradicionalni prireditvi Športnik leta podelilo priznanja najboljšim v letu 2025 . Športna plezalka Janja Garnbret in kolesar Tadej Pogačar sta tretje leto zapovrstjo pobrala prestižni priznanji.

Ob tem dodajmo, da je drugo mesto osvojila smučarska skakalka Nika Prevc, zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, svetovna prvakinja na veliki in srednji skakalnici ter svetovna rekorderka. Po prireditvi so na družbenih omrežjih zaokrožile tudi fotografije Prevčeve, na katerih je v gala večerni obleki, nasmejana in samozavestna. Med odzivi javnosti so se pojavili številni navdušeni komentarji. Jure je zapisal: »Ja, Nika me je včeraj prav očarala v tisti obleki. Lepo. Drugače pa ja, kar tako naprej Nika, Domen.« Adi je dodal: »Uau, Nika, skoraj je ni za prepoznati.« Med komentarji pa se je našlo tudi iskreno sporočilo: »Iskrene čestitke njima, celi Prevčevi družini, posebej pa staršem, da jim je uspelo vzgojiti pet krasnih Slovencev.«

V moški kategoriji je sicer drugo mesto osvojil Domen Prevc, ki je poleg ekipnega zlata na SP slavil tudi med posamezniki ter v Planici ob koncu sezone postavil še svetovni rekord.