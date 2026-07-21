Nina Bizjak je postala obraz veselic

Simpatična Sevničanka Nina Bizjak je postala prva ambasadorka spletnega portala Veselice.si, ki združuje ljubitelje slovenskih veselic in narodnozabavne glasbe. Kot obraz portala bo s svojo energijo, pristnostjo in ljubeznijo do domače glasbe sodelovala pri promocijskih projektih ter predstavljala skupnost, ki jo vsak konec tedna povezujejo številne veselice po Sloveniji.

Ljubezen do narodnozabavne glasbe ji je bila položena v zibelko. Njena starša sta bila člana posavskega ansambla Sijaj, oče Silvo Bizjak pa še danes vodi ansambel Posavski godci. Nina je zato odraščala ob zvokih harmonike, nastopih in druženjih, ki spremljajo slovenske veselice. Čeprav je bila doslej večinoma v zakulisju, je domačo glasbeno sceno soustvarjala kot maskerka. Sodelovala je pri fotografiranjih in snemanjih videospotov številnih priljubljenih izvajalcev, med njimi skupine Firbci, Novi spomini, Veseli svatje, Vihar, Ansambel Petra Finka in Posavski godci. Kot prva ambasadorka portala bo sodelovala pri promocijskih fotografiranjih, ustvarjanju vsebin za družbena omrežja ter promociji slovenske glasbe in veselic. »Nina slovenskih veselic ne predstavlja le na fotografijah, ampak tudi zares živi z njimi. S svojo pozitivno energijo odlično predstavlja vrednote, ki jih želimo širiti,« je povedal urednik portala Aleksander Mrvič.