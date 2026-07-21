  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VESELICE.SI

Nina Bizjak je postala obraz veselic

Sevničanka bo kot ambasadorka povezovala ljubitelje domače glasbe.
Narodnozabavna glasba Nino Bizjak spremlja že od mladih nog. FOTO: OSEBNI ARHIV
Narodnozabavna glasba Nino Bizjak spremlja že od mladih nog. FOTO: OSEBNI ARHIV
Mojca Marot
 21. 7. 2026 | 07:25
1:35
A+A-

Simpatična Sevničanka Nina Bizjak je postala prva ambasadorka spletnega portala Veselice.si, ki združuje ljubitelje slovenskih veselic in narodnozabavne glasbe. Kot obraz portala bo s svojo energijo, pristnostjo in ljubeznijo do domače glasbe sodelovala pri promocijskih projektih ter predstavljala skupnost, ki jo vsak konec tedna povezujejo številne veselice po Sloveniji.

Ljubezen do narodnozabavne glasbe ji je bila položena v zibelko. Njena starša sta bila člana posavskega ansambla Sijaj, oče Silvo Bizjak pa še danes vodi ansambel Posavski godci. Nina je zato odraščala ob zvokih harmonike, nastopih in druženjih, ki spremljajo slovenske veselice. Čeprav je bila doslej večinoma v zakulisju, je domačo glasbeno sceno soustvarjala kot maskerka. Sodelovala je pri fotografiranjih in snemanjih videospotov številnih priljubljenih izvajalcev, med njimi skupine Firbci, Novi spomini, Veseli svatje, Vihar, Ansambel Petra Finka in Posavski godci. Kot prva ambasadorka portala bo sodelovala pri promocijskih fotografiranjih, ustvarjanju vsebin za družbena omrežja ter promociji slovenske glasbe in veselic. »Nina slovenskih veselic ne predstavlja le na fotografijah, ampak tudi zares živi z njimi. S svojo pozitivno energijo odlično predstavlja vrednote, ki jih želimo širiti,« je povedal urednik portala Aleksander Mrvič

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Nina Bizjakveseliceveselice.siambasadorka
ZADNJE NOVICE
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA V ITALIJI

V bazenu se je utopila štiriletna deklica, med počitkom staršev je zapustila apartma

M. Preiskujejo, ali je bilo območje ustrezno zavarovano.
21. 7. 2026 | 08:05
07:51
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Nekoč smo ga jedli vsi, nato je izginil: zdaj je spet pravi hit (VIDEO)

Mirjam Grilc iz popečene klasike, paradižnika, kumaric in sira pripravi krepko poletno solato, ki bo prebudila spomine.
Odprta kuhinja21. 7. 2026 | 07:51
07:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
GOLJUFIJE

Goljufi izkoristili dobroto, bodite pazljivi

V dveh primerih so oškodovancema natvezili, da ne morejo dvigniti denarja.
21. 7. 2026 | 07:45
07:25
Bulvar  |  Domači trači
VESELICE.SI

Nina Bizjak je postala obraz veselic

Sevničanka bo kot ambasadorka povezovala ljubitelje domače glasbe.
Mojca Marot21. 7. 2026 | 07:25
07:06
Novice  |  Svet
GRADNJA

V halah se rojeva prihodnost bivanja

Hiše ne rastejo več samo na gradbiščih, sestavljajo jih tudi pod streho, hitro in pod strogim nadzorom
21. 7. 2026 | 07:06
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
INCIDENT

Na medulinski rivi brutalno pretepli Slovenca! Oče 26-letnika: »Še sam ne ve, zakaj ...«

Lani v razmiku nekaj dni v hrvaški Istri kar štirikrat tolkli po naših.
Aleksander Brudar21. 7. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki