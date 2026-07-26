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Nina Donelli odvrgla oblačila in pokazala izklesano postavo: poglejte, kako dobro je videti v kopalkah (FOTO)

Po zahtevni nosečnosti in rojstvu prvorojenke uživa v materinstvu, tokrat pa je pozornost pritegnila s poletno fotografijo.
Nina Donelli FOTO: Instagram
Nina Donelli FOTO: Instagram
K. G.
 26. 7. 2026 | 14:26
 26. 7. 2026 | 14:26
2:02
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Slovenska pevka Nina Donelli je svoje sledilce razveselila z novim poletnim utrinkom. Na družbenem omrežju Instagram je objavila fotografijo z morja, na kateri v zelenih kopalkah pozira ob kristalno čisti vodi, pozornost pa pritegne tudi njena izklesana postava. Za pevko je posebno obdobje, saj je aprila lani prvič postala mamica. S partnerjem, odbojkarjem Maticem Videčnikom, sta se 3. aprila 2025 razveselila hčerke. Ob njenem rojstvu sta zapisala, da njun svet nikoli več ne bo enak, saj je postal lepši. Imena deklice sprva nista želela javno razkriti.

Zahtevna nosečnost in porod

Pot do materinstva za Nino ni bila povsem brezskrbna. Pevka je že med nosečnostjo zaradi zdravstvenih težav odpovedala nastope, pozneje pa razkrila, da je bila nosečnost rizična. Zahteven je bil tudi porod. Popadki so se začeli več dni pred rojstvom deklice, ves čas pa ji je ob strani stal partner Matic. Materinstvo je prineslo tudi premor v njeni glasbeni karieri. Pevka, ki je znana predvsem po skladbah v hrvaškem jeziku in ima številne poslušalce tudi na Hrvaškem, je že septembra 2024 napovedala, da se bo za približno leto dni umaknila z glasbenih odrov in se posvetila novemu življenjskemu poglavju.

Donellijeva je sicer že maja lani, le dober mesec po rojstvu hčerke, objavila fotografijo v kopalkah z družinskega oddiha ob morju. Tudi takrat je s svojo postavo pritegnila precej pozornosti, pod objavo pa so se vrstili komplimenti sledilcev. Tokrat je poletni trenutek ujela ob turkiznem morju, fotografija pa kaže, da je pevka tudi po prihodu prvorojenke v odlični formi.

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