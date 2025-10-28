Nina Grilc pokazala, kako zdravi hčerkico z vročino: ste že slišali za to nenavadno metodo?

Sezona virusov je spet v polnem razmahu, tokrat pa je udarila tudi pri vplivnici in podjetnica Nini Grilc. Njena najmlajša hčerka Alaska Olivia je zbolela in jo je položila visoka vročina, ki je dosegla kar 40 stopinj Celzija. Skrbna mamica pa je pokazala, kako se je lotila zbijanja vročine – po starih babičinih receptih.

Nina Grilc je letos postala tudi usodna ženka, Femme Fatale.FOTO: Marko Feist

Na družbenih omrežjih je razkrila, da je poleg zdravil poskusila tudi z naravnimi metodami. Na otrokove podplate je položila obročke čebule, saj na tak način po starih verovanjih vročino »povleče iz telesa«. Svoje sledilke je vprašala, če tudi same uporabljajo podobne pristope pri zbijanju vročine.

Nekaj ur pozneje je pokazala že bolj igrivo naravnano hčerkico, kar pomeni, da so »arcnije« učinkovale, a brez uradne medicine ni šlo, priznava.

»Ko začnejo delovati ibuprofen, krompir, čebula, por in hladni obliži – in se spet začuti okus hrane,« je z nasmehom zapisala Nina.

Babičini nasveti so, kot pravijo mnogi, pogosto zlata vredni. Med najbolj znanimi domačimi metodami za zniževanje telesne temperature so poleg čebulnih obkladkov še rezine surovega krompirja na podplatih, obkladki s kisom in celo ohlajene kumarice na čelu.

Čeprav ni znanstvenih dokazov, da ti postopki resnično delujejo, številne mame prisegajo, da pomagajo – vsaj za lajšanje vročinskega nelagodja.

In prav to poudarjajo tudi zdravniki – domači obkladki so lahko v pomoč, nikakor pa ne smejo nadomestiti ustreznega zdravljenja, ki vključuje zdravniški nasvet in preverjena zdravila za vsak specifičen primer.