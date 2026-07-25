Nina Klinar več mesecev živela v hudem strahu: »Nisem vedela, ali bova z otrokom preživela« (VIDEO)

Nina Klinar je na družbenih omrežjih spregovorila o enem najtežjih obdobij svojega življenja. V 20. tednu nosečnosti so ji namreč zdravniki odkrili, da se ji lušči posteljica, zaradi zapletov pa je morala nato vse do konca nosečnosti večinoma preležati. »Počutila sem se zelo sama v tem,« je dejala in se spomnila, kako je po diagnozi iskala informacije o tem, kaj se pravzaprav dogaja in kaj to pomeni zanjo in za otroka. »Bilo mi je noro težko, ko sem gledala druge mamice, kako si pripravljajo sobice, kako je vse perfektno, kako pripravljajo vse za otročka, medtem ko si ti nemočen, ležiš in ne veš, ali bo otrok preživel, ali boš ti preživel,« je iskreno opisala svoje takratne občutke.

Strah jo je bilo pripraviti otroško sobico

Priznala je, da jo je bilo celo strah pripravljati stvari za prihod otroka. »Nisem vedela, ali bom pripeljala otroka domov,« je dejala. V obdobju, ko bi morala z veseljem pričakovati prihod novega družinskega člana, so jo tako pogosto preplavljali črni scenariji. Še težje je bilo zaradi primerjanja z drugimi. Na Instagramu je gledala bodoče mamice, ki so se veselile, urejale otroške sobice in odštevale dneve do poroda, sama pa se zaradi negotovosti ni mogla prepustiti enakemu pričakovanju. »Gledaš ostale, vsi so veseli, vsi komaj čakajo, ti pa pač nisi tam.«

Sčasoma je ugotovila, da ji najbolj pomaga, če se odmakne in sprejme svojo situacijo. »Pomagalo mi je, da nisem gledala in da sem se zavedala, da je to moja situacija,« je povedala. Pomirila se je tudi z mislijo, da pred prihodom otroka ni treba, da je vse popolno. »Pripravi si toliko, kolikor misliš, da je okej. Ne rabiš imeti popolne sobe in vsega.« O svoji izkušnji je spregovorila tudi v okviru serije vsebin, ki jih je posnela v sodelovanju z Baby Centrom in MAM.

Z deljenjem svoje zgodbe želi predvsem pokazati plat materinstva in nosečnosti, ki na družbenih omrežjih pogosto ostane skrita. »Ni vedno vse popolno,« je poudarila in dodala, da si želi predvsem manj primerjanja med mamicami. »Ne se počutiti slabo, če je kje kaj boljše urejeno. Važno je, da smo sami s sabo in s svojimi odločitvami pomirjeni,« je sklenila in izrazila upanje, da bodo njene besede pomagale še kateri ženski, ki se znajde v podobni stiski.