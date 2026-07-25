  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MESECI NEGOTOVOSTI

Nina Klinar več mesecev živela v hudem strahu: »Nisem vedela, ali bova z otrokom preživela« (VIDEO)

Priljubljena vplivnica je iskreno spregovorila o težki nosečnosti, strahu in primerjanju z drugimi mamicami.
Nina Klinar. FOTO: Instagram
Nina Klinar. FOTO: Instagram
K. G.
 25. 7. 2026 | 18:45
2:43
A+A-

Nina Klinar je na družbenih omrežjih spregovorila o enem najtežjih obdobij svojega življenja. V 20. tednu nosečnosti so ji namreč zdravniki odkrili, da se ji lušči posteljica, zaradi zapletov pa je morala nato vse do konca nosečnosti večinoma preležati. »Počutila sem se zelo sama v tem,« je dejala in se spomnila, kako je po diagnozi iskala informacije o tem, kaj se pravzaprav dogaja in kaj to pomeni zanjo in za otroka. »Bilo mi je noro težko, ko sem gledala druge mamice, kako si pripravljajo sobice, kako je vse perfektno, kako pripravljajo vse za otročka, medtem ko si ti nemočen, ležiš in ne veš, ali bo otrok preživel, ali boš ti preživel,« je iskreno opisala svoje takratne občutke.

Strah jo je bilo pripraviti otroško sobico

Priznala je, da jo je bilo celo strah pripravljati stvari za prihod otroka. »Nisem vedela, ali bom pripeljala otroka domov,« je dejala. V obdobju, ko bi morala z veseljem pričakovati prihod novega družinskega člana, so jo tako pogosto preplavljali črni scenariji. Še težje je bilo zaradi primerjanja z drugimi. Na Instagramu je gledala bodoče mamice, ki so se veselile, urejale otroške sobice in odštevale dneve do poroda, sama pa se zaradi negotovosti ni mogla prepustiti enakemu pričakovanju. »Gledaš ostale, vsi so veseli, vsi komaj čakajo, ti pa pač nisi tam.«

Sčasoma je ugotovila, da ji najbolj pomaga, če se odmakne in sprejme svojo situacijo. »Pomagalo mi je, da nisem gledala in da sem se zavedala, da je to moja situacija,« je povedala. Pomirila se je tudi z mislijo, da pred prihodom otroka ni treba, da je vse popolno. »Pripravi si toliko, kolikor misliš, da je okej. Ne rabiš imeti popolne sobe in vsega.« O svoji izkušnji je spregovorila tudi v okviru serije vsebin, ki jih je posnela v sodelovanju z Baby Centrom in MAM

Z deljenjem svoje zgodbe želi predvsem pokazati plat materinstva in nosečnosti, ki na družbenih omrežjih pogosto ostane skrita. »Ni vedno vse popolno,« je poudarila in dodala, da si želi predvsem manj primerjanja med mamicami. »Ne se počutiti slabo, če je kje kaj boljše urejeno. Važno je, da smo sami s sabo in s svojimi odločitvami pomirjeni,« je sklenila in izrazila upanje, da bodo njene besede pomagale še kateri ženski, ki se znajde v podobni stiski.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Nina Klinarnosečnostotrocimaterinstvozdravjebolezen
ZADNJE NOVICE
20:10
Bulvar  |  Šokkast
NA BOJNI NOGI

Grožnje slovenskemu voditelju: Zaenkrat izjavljam, da sem še živ (VIDEO)

S spletnim komentarjem se je zapletel v prepir.
25. 7. 2026 | 20:10
19:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRI NESREČE

Nesreča v občini Jezersko: mama priskočila na pomoč otroku, oba so nato morali odpeljati v UKC

Danes se je v slovenskih gorah zgodilo več nesreč.
25. 7. 2026 | 19:43
19:03
Šport  |  Športni trači
PRIJATELJSTVO ALI KAJ VEČ?

Paparaci ujeli poljub med nogometašema, splet pregorel: »Naj si najdeta sobo« (FOTO)

Medtem ko se del navijačev šali, da sta nogometaša v zvezi, drugi opozarjajo, da iz kratkega posnetka ali nekaj fotografij ne gre prehitro vleči zaključkov.
25. 7. 2026 | 19:03
19:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
PODNEBJE

Poletja, kot smo jih poznali, izginjajo

Nobeno leto ne mine več brez ekstremnih vremenskih pojavov, pa naj bodo to nadpovprečne temperature v različnih delih leta ali silovite ujme. Med spremembe, ki jih bomo občutili tudi Slovenci, lahko uvrstimo daljše vročinske valove in močna poletna neurja.
Mateja Florjančič25. 7. 2026 | 19:00
18:45
Bulvar  |  Domači trači
MESECI NEGOTOVOSTI

Nina Klinar več mesecev živela v hudem strahu: »Nisem vedela, ali bova z otrokom preživela« (VIDEO)

Priljubljena vplivnica je iskreno spregovorila o težki nosečnosti, strahu in primerjanju z drugimi mamicami.
25. 7. 2026 | 18:45
18:23
Šport  |  Odmevi
PREDZADNJA ETAPA

Da človeku zaledeni kri: na Touru bi lahko kolesar slovenskih korenin zgrmel v prepad (VIDEO)

Sepp Kuss je v enega izmed desnih ovinkov prišel s preveliko hitrostjo in padel
25. 7. 2026 | 18:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki