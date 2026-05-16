Nina Osenar je na rojstni dan ostala sama: bi uganili, koliko let ima? (VIDEO)

Slovenska voditeljica in nekdanja manekenka Nina Osenar je ob svojem 43. rojstnem dnevu na družbenem omrežju Instagram delila zapis in video, v katerem praznuje na preprost in oseben način. V objavi je zapisala: »elloučiiii 43!!! Vajbam mint kombinezon, stara k iguanodon!!« ter dodala, da je »neizmerno hvaležna za vse blagoslove v življenju«.

Iz videa je razvidno, da je rojstni dan preživela brez moža. Sprva je želela pripraviti rojstnodnevno torto, a se je temu odpovedala, saj je ne bi mogla deliti. Namesto tega je pripravila preprost obrok - brezglutenske tortilje z avokadovo omako in dimljenim tempehom, ki jih je predstavila sledilcem.

Nina, ki je v preteklosti odkrito spregovorila o težkem obdobju izgorelosti in resnih zdravstvenih težavah, danes živi precej bolj umirjeno življenje. Ob tem je večkrat poudarila, da ji je bil v najtežjih trenutkih v največjo oporo prav njen mož, ki ji je v času okrevanja stal ves čas ob strani.

