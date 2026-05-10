Nina Osenar pokazala poročno fotografijo staršev: njena podobnost z mamo je neverjetna (FOTO)

Nina Osenar je na družbenem omrežju Instagram znova ganila sledilce. Tokrat je objavila staro poročno fotografijo svojih staršev in ob njej zapisala iskreno posvetilo, s katerim je razkrila tudi del njihove družinske zgodbe.

»Moja mama in oče na svoji poroki. Mama je tukaj stara 19 let, oče 20. Letos praznujeta 50 let. Kako sta bila lepa. In še danes sta čudovita. Zelo različni duši, ki sta vztrajali ne glede na vse. In ni jima bilo lahko. Rada ju imam,« je zapisala. Nina je sicer že večkrat odkrito spregovorila o pomenu družine in odnosov. V preteklosti je javno razkrila tudi težko obdobje, ko se je zaradi zdravstvenih težav za nekaj časa umaknila iz javnosti. Večkrat je izpostavila prav podporo najbližjih, predvsem partnerja in družine.

Televizijska voditeljica, ki je zaznamovala slovenski medijski prostor, danes na družbenih omrežjih pogosto deli bolj osebne trenutke iz svojega življenja. Med objavami so največkrat utrinki iz družinskega vsakdana, razmišljanja o življenju in iskrene izpovedi, s katerimi se dotakne številnih sledilcev.