Nina Osenar pretresla z iskrenim priznanjem: »Udarila sem ob tako trdo dno, da sem si goreče želela umreti« (FOTO)

Nina Osenar Kontrec je na družbenih omrežjih delila fotografijo z umetnikom Miho Pečovnikom, ki ji je podaril portret. Ob objavi je zapisala, da jo je umetniško delo globoko ganilo, saj po njenem mnenju odraža bistvo njene osebnosti in življenjske poti. »Počutim se hvaležno, počaščeno in z občudovanjem sprejemam Nino bojevnico. Narisal me je izjemni Miha,« je zapisala ob fotografiji, na kateri skupaj z umetnikom držita portret. »Ko sem prvič videla sliko, mi je šlo na jok, ker je Miha tako mogočno ujel bistvo moje osebnosti. Ta slika predstavlja mojo notranjo moč, spokojni pogum in neustrašnost, ki me vodi skozi življenje.«

Nekdanja televizijska voditeljica je v zapisu poudarila, da lahko človeka zares vidi le nekdo, ki tudi sam nosi podobne vrednote. »Da pa lahko človeka vidiš takšnega, kakršen zares je, moraš tudi sam v sebi nositi srčno borbenost v svetu, kjer so vrednote pogosto nevidne, kjer je prijaznost brez razloga pozabljena in toplina osamljena,« je zapisala ter umetnika označila za »velikega umetnika, ki presega povprečnost v vseh pogledih.«

Ob tem je znova odkrito spregovorila tudi o enem najtežjih obdobij svojega življenja. V preteklosti je večkrat javno spregovorila o hudih zdravstvenih težavah in psihični stiski, s katerima se je soočala več let. Tokrat je priznala, da je tudi sama doživela trenutke popolne nemoči. »Sem se kdaj počutila nemočno, obupano, poraženo? Da. Udarila sem ob tako trdo dno, da sem si goreče želela umreti. Ampak vedno je prevladala bojevnica v meni,« je iskreno priznala.

Svoj zapis je sklenila s spodbudnim sporočilom vsem, ki se spopadajo z življenjskimi preizkušnjami. »Borite se! Tudi ko je najtežje. Naj vas žene čista ljubezen, opulenten sij in srdita življenjskost. Vredno je. Vredni ste!« je zapisala. Ob koncu se je še enkrat zahvalila umetniku za portret in mu zaželela vse dobro: »Miha, želim ti vso ljubezen tega sveta in vseobsegajočega kozmosa. Hvala ti!«