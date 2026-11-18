Po odmevnem razhodu z Boštjanom Romihom se Nina Pečar znova izraža skozi umetnost. Tokrat je objavila fotografijo ob veliki podobi marionete in zapis o svobodni volji, nevidnih vezeh ter občutku ujetosti. V družbi ji je tudi pes Solo, ki ga je po koncu zveze odkupila od nekdanjega partnerja.nNina Pečar po burnem razhodu s televizijskim voditeljem Boštjanom Romihom očitno veliko pozornosti namenja umetniškemu ustvarjanju. Glasbenica in slikarka je na Instagramu objavila novo fotografijo, ob kateri se je razpisala o svobodni volji. Tokrat je v ospredje postavila marioneto, ki jo je mogoče razumeti kot prispodobo človeka, ujetega v nevidne vezi in pričakovanja okolice.

Na fotografiji Nina stoji ob veliki sliki marionete na stojalu, v rokah pa drži še eno umetniško delo. Ob njej je tudi njen štirinožni spremljevalec Solo, ki je po koncu njene zveze z Romihom ostal pri njej. Kot je pred časom pojasnila, ga je od nekdanjega partnerja odkupila, Boštjan pa je obdržal njegovo mamo.

»Igraj, lutka, igraj«

Svoj zapis je naslovila »Svobodna volja«, začela pa ga je z neposrednim vprašanjem: »Kakšna svobodna volja. Nimaš je.« Nato je skozi podobo marionete opisala svet, v katerem posameznik ne ugovarja, temveč posluša potrošniški svet, ki ga upravlja. »Igraj, lutka, igraj,« je zapisala.nV nadaljevanju je nanizala vrsto pomenljivih stavkov. Sprašuje se, ali lutki manjka roka, in se posmehljivo odziva na izgovore. Omeni tudi rdeči trak okoli roke, ki naj bi odganjal zle duhove, ter navidezno dobrohotne nasvete, naj se človek smeji, bo hvaležen in ne kaže nezadovoljstva.

Posebej zgovoren je del, v katerem piše o bolečini, ki je drugi ne vidijo: »Pa kaj, če te bolijo niti. Saj jih vendar nihče ne vidi. Zapis sklene z mislijo, ki še posebej izstopa: »Lahko greš, kadarkoli želiš. Samo najprej vprašaj za dovoljenje.« Ob fotografiji je razkrila tudi velikost slike, ki meri 100 krat 150 centimetrov. »Precej velik zalogaj, tako po dimenzijah kot po vsebini,« je hudomušno pripisala.

Po odmevnem razhodu se je posvetila ustvarjanju

Njena najnovejša objava prihaja po enem najbolj odmevnih razhodov na slovenski estradni sceni v zadnjem obdobju. Nina je oktobra javno razkrila konec približno leto in pol trajajoče zveze z Boštjanom Romihom. V čustvenem zapisu je opisala svojo plat odnosa ter nekdanjemu partnerju očitala psihično nasilje, poniževanje in razvrednotenje njenega dela. Romih je očitke odločno zavrnil. Poudaril je, da je njegova resnica povsem drugačna, in dodal, da zasebnih zadev ne želi razčiščevati v javnosti.

Nina je pozneje v televizijskem intervjuju pojasnila, da je bil njen odmevni zapis klic na pomoč, saj takrat ni več vedela, kako naprej. Ob tem je priznala, da je z objavo Boštjanu povzročila tudi škodo, za kar ji je žal. Po prvih javnih izpovedih sta se oba nekoliko umaknila iz javnosti, Nina pa se je postopoma znova začela oglašati na družbenih omrežjih. V ospredje je postavila svoje slikarsko ustvarjanje, med drugim je eno od svojih prejšnjih del pospremila z besedama »Nov začetek«.

Tokratni zapis je precej drugačen. Čeprav Nina nikjer ne omenja nekdanjega partnerja in ne pojasnjuje, komu ali čemu je namenila besede o marioneti, nevidnih vezeh in dovoljenju za odhod, je zaradi dogajanja v njenem zasebnem življenju objava zagotovo deležna dodatne pozornosti. Ali gre zgolj za umetniško razmišljanje o svobodi in družbenih pričakovanjih ali pa ima zapis tudi globlji osebni pomen, Nina ni razkrila. Njene besede pa puščajo precej prostora za razmislek.