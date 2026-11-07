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Nina Pečar po očitkih glede Romihovih otrok: »Absolutno nisem želela nikomur škodovati«

Po burnem razhodu je umetnica v televizijskem pogovoru spregovorila o posledicah svoje javne izpovedi. Priznala je, da je z njo povzročila tudi škodo, ki jo obžaluje.
FOTO: Mediaspeed/Delo Ui
FOTO: Mediaspeed/Delo Ui
G. P.
 7. 11. 2026 | 16:27
2:24
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Po odmevnem razhodu s televizijskim voditeljem Boštjanom Romihom je Nina Pečar znova spregovorila o njunem razmerju. Slikarka in glasbenica je v pogovoru za oddajo na Planet TV razkrila, da se za zvezo, če bi lahko zavrtela čas nazaj, ne bi več odločila. Dotaknila se je tudi očitkov, ki so se po njeni javni izpovedi nanašali na Romihove otroke. Pečarjeva je priznala, da ji je zapis, s katerim je oktobra razkrila svojo plat dogajanja v razmerju, po eni strani pomagal, po drugi pa ji je prinesel tudi negativne posledice. Zaveda se, da je z njim prizadela tudi nekdanjega partnerja, kar obžaluje.

O njegovih otrocih ima povedati le lepo

Posebej se je odzvala na očitke, da je v javno obračunavanje z Romihom vpletla njegove otroke. »O njegovih otrocih imam jaz samo lepe stvari za povedat,« je poudarila. Romih ima iz zakona z nekdanjo ženo Laro Romih tri otroke, dve hčerki in sina. Njuna hči Rosa Angela Romih se je podala tudi v igralske vode, gledalci pa so jo lahko spremljali v slovenski seriji Nemirna kri.

Kot smo poročali oktobra, je Pečarjeva v obsežnem zapisu na Facebooku razkrila svojo plat leto in pol trajajočega razmerja. Nekdanjemu partnerju je očitala poniževanje in psihično nasilje, posebej pa jo je prizadel dogodek ob njegovem 50. rojstnem dnevu. Takrat mu je podarila portrete njegovih treh otrok, ki jih je naslikala sama. Po njenih navedbah naj bi ji Romih očital, da si je z darilom želela zagotoviti prostor za svoje slike na njegovih stenah. Portrete je pozneje raztrgala, fotografije uničenih del pa vključila v svojo javno izpoved.

Romih je njene očitke zanikal in poudaril, da ima o njunem odnosu povsem drugačno zgodbo, ki pa je ne želi razčiščevati v javnosti. Pečarjeva je nato svoje zapise odstranila in javnost pozvala, naj nekdanjemu partnerju ne pošilja žaljivih sporočil in groženj. Konec oktobra je spregovorila tudi o usodi njunega psa, drugih podrobnosti razhoda pa takrat ni želela komentirati.

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