Nina Pečar podlegla pritiskom? Čisto vse je izginilo (FOTO)

Po odmevnem razhodu z Boštjanom Romihom se je Nina Pečar očitno odločila, da bo potegnila črto pod javno razčiščevanje njunega odnosa. Po več čustvenih zapisih, v katerih je razkrivala svojo plat zgodbe, je zdaj z njenih družbenih omrežij izginil sleheren zapis o razhodu. Izbrisane so tudi fotografije, ki bi kakorkoli nakazovale, da sta bila z Romihom par. S tem je uresničila svojo zadnjo napoved, ko je zapisala: »Še nekaj bom rekla, potem pa utihnem.« Takrat je javnost predvsem pozvala, naj Romiha ne napada in mu ne pošilja groženj. »Ne zlivajte gnojnice naprej. Bodite spoštljivi in empatični do ljudi, ne glede na to, kaj si mislite,« je poudarila. Dodala je, da nobena oblika nasilja ni sprejemljiva in da grožnje niso način za reševanje takšnih zgodb. Razkrila je tudi, da so bile nekatere grožnje poslane neposredno Romihu. Ob vsem tem je dala jasno vedeti, da si ne želi, da bi njena izpoved postala povod za nove napade. Zdaj je očitno naredila še korak dlje in se iz javnega komentiranja popolnoma umaknila.

Boštjan Romih in Nina Pečar. FOTO: Mediaspeed.net

Najprej hudi očitki, nato poziv k miru

Spomnimo, Pečarjeva je po razhodu objavila dolg in zelo oseben zapis, v katerem je Romihu očitala poniževanje, razvrednotenje njenega dela in več bolečih trenutkov v njunem odnosu. Med drugim je zapisala, da se je v zvezi počutila nevredno in da jo je vse skupaj pripeljalo v hudo osebno stisko. Romih se je na njene navedbe odzval kratko in poudaril, da je njegova resnica povsem drugačna. »Zavedam se resnosti vsega, kar je bilo zapisano o meni. In sem zgrožen,« je sporočil. Ob tem je dodal, da zasebnih stvari zaradi spoštovanja in odgovornosti ne želi razčiščevati v javnosti. Pečarjeva je nato pojasnila, da njena objava ni bila namenjena pridobivanju publicitete ali poslovnih priložnosti. Kasneje je dodala še, da je bila prvotna objava izbrisana na Romihovo željo. V zadnjem javnem zapisu je nekdanjega partnerja opisala tudi kot človeka, ki zna biti »čudovit, pozoren in nežen«. Romihu je zaželela mir, srečo in boljše odnose ter hkrati prosila javnost, naj se vzdrži groženj. S tem je že takrat nakazala, da želi burno zgodbo umiriti, zdaj pa so izginile še vse javne sledi, povezane z njunim razmerjem. Boštjan svoje izjave za javnost ni izbrisal, je pa onemogočil komentiranje objave.

Zakaj se je odločila za tako temeljit umik, ni znano. Lahko le ugotovimo, da na njenem profilu ni več objav, s katerimi je v preteklih dneh razkrivala ozadje razhoda. Izginile so tudi skupne fotografije in druge vsebine, ki so pričale o njuni zvezi. To je precejšen obrat po dnevih, ko je njuna zasebna zgodba burila javnost in sprožila številne odzive. Prav zaradi burnih komentarjev in groženj je Pečarjeva že prej pozvala k več spoštljivosti in empatije. Njeno zadnje sporočilo je bilo jasno: ne želi si nadaljnjega sovraštva do nekdanjega partnerja. Sama razlogov za izbris vseh vsebin ni dodatno pojasnila. Zato bi bilo vsako ugibanje o tem, kaj jo je k odločitvi spodbudilo, zgolj špekulacija. Jasno je le, da se je po nekaj zelo javnih dneh odločila za molk. Zdi se, da želi zdaj zgodbo, ki se je odvijala pred očmi javnosti, znova prestaviti tja, kjer se je začela – v zasebnost.