Nina Pečar se je javila še zadnjič in pokazala zasebna sporočila Boštjana Romiha

Po odmevnem razhodu z Boštjanom Romihom se je Nina Pečar še enkrat oglasila in napovedala, da bo s tem tudi zaključila javno komentiranje zgodbe. Tokrat ni govorila o sebi, ampak je javnost pozvala, naj Romiha ne napada in mu ne pošilja groženj. »Še nekaj bom rekla, potem pa utihnem,« je začela svoj zapis. Opozorila je, da so grožnje nesprejemljive in da ljudje z njimi ne pomagajo nikomur. »Ne zlivajte gnojnice naprej. Bodite spoštljivi in empatični do ljudi, ne glede na to, kaj si mislite,« je zapisala. Dodala je, da se lahko kdo od zgodbe preprosto umakne, ni pa prav, da posega po grožnjah. Po njenem so takšni odzivi še bolj primitivni od ravnanja, ki ga kritizirajo. Posebej je poudarila, da nobena oblika nasilja ni sprejemljiva in da so grožnje lahko tudi kaznivo dejanje. Razkrila je še, da so bile grožnje poslane neposredno Romihu. S tem je jasno pokazala, da si ne želi, da bi se njena javna izpoved sprevrgla v novo nasilje.

»Boštjan je tudi čudovit, pozoren in nežen človek«

Pečarjeva je zapisala tudi nekaj besed v bran nekdanjemu partnerju. »Boštjan je po drugi strani tudi čudovit, pozoren in nežen človek, do drugih je bil vedno pošten, fer in spoštljiv,« je poudarila. Dodala je, da je bil njun osebni odnos nekaj drugega in da to ni stvar ljudi, ki zdaj komentirajo od zunaj. »Če do mene ni zmogel biti, to ni vaš problem,« je zapisala. Romihu je zaželela srečo, mir in boljše odnose v prihodnje. S tem je nekoliko omilila ton po svoji prvotni objavi, v kateri je izrekla več zelo resnih očitkov na njegov račun. Takrat je med drugim zapisala, da naj bi jo poniževal, razvrednotil njeno delo, jo žalil in jo spravljal v hudo osebno stisko. Omenjala je tudi domnevno ljubosumje, napetosti, ponavljajoče se prekinitve zveze in poskus partnerske terapije. Romih se je nato odzval kratko in poudaril, da je njegova resnica povsem drugačna. Dodal je, da zasebnih stvari zaradi spoštovanja in odgovornosti ne bo razčiščeval v javnosti.

Pečarjeva je zdaj razkrila še, da je bila njena prvotna objava izbrisana na Romihovo željo. Prav ta objava je v javnosti sprožila velik odziv, saj je v njej opisala leto in pol, ki ga je sama označila za izjemno boleče obdobje. Zapisala je, da se je v razmerju počutila ponižano in razvrednoteno ter da je dolgo verjela, da lahko težave vendarle rešita. Med najbolj odmevnimi deli njene izpovedi je bil tudi opis portretov Romihovih otrok, ki jih je naslikala za njegov rojstni dan in pozneje po lastnih navedbah raztrgala. Po objavi se je v javnosti razvnela burna razprava, zdaj pa je Pečarjeva očitno želela postaviti jasno mejo. Čeprav svojih prvotnih navedb ni preklicala, je dala vedeti, da ne podpira sovraštva ali maščevanja proti nekdanjemu partnerju. »Želim mu srečo in mir in boljše odnose, nič slabega,« je zapisala. Znova je poudarila, da se mora razprava o njunem razhodu končati brez novih napadov. »Nehajte z grožnjami,« je sklenila. Po vsem, kar sta oba povedala javno, se zdi, da si zdaj vsak na svoj način želi predvsem miru.