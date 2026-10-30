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Nina Pušlar in Rok z otrokom raznežila Slovenijo: »Ti si moj svet« (FOTO)

Priljubljena pevka je konec septembra prvič postala mamica, z izbrancem pa sta se odločila podeliti enega izmed redkih javnih družinskih utrinkov. Svojo zasebnost sicer skrbno varujeta pred očmi medijev.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 30. 10. 2026 | 18:28
 30. 10. 2026 | 18:28
2:17
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Slovenska pevka Nina Pušlar in njen izbranec Rok Čož sta razveselila z novo fotografijo svojega dojenčka. Na njej je njun sinček oblečen v pajacek z napisom »Ti si moj svet«, ki je še posebej pritegnil pozornost. Prisrčna objava je eden redkih utrinkov iz zasebnega življenja priljubljene glasbenice, ki svoje družine praviloma ne izpostavlja javnosti. Tokrat sta se z Rokom odločila deliti droben, a pomenljiv trenutek iz novega življenjskega obdobja.

Prvič postala mamica konec septembra

Kot smo že poročali, je Nina konec septembra prvič postala mamica. Novica o rojstvu otroka je razveselila številne njene oboževalce, ki so že med nosečnostjo z zanimanjem spremljali dogajanje v njenem življenju. Pevka je bila glede nosečnosti in partnerstva precej zadržana. O svojem zasebnem življenju je tudi v preteklosti govorila le redko, zato so bile informacije o njenem izbrancu dolgo predmet ugibanj.

Ninin izbranec Rok Čož je podjetnik, predavatelj in avtor knjig za osebnostno rast. Med drugim je napisal knjigo Prava odločitev, v kateri se posveča sprejemanju življenjskih odločitev. Čeprav se njegovo delo precej razlikuje od glasbenega sveta, v katerem že dve desetletji ustvarja Nina, sta skupaj začela novo življenjsko poglavje. O njunem razmerju je sicer znanega razmeroma malo, saj pevka partnerja in družinsko življenje le redko izpostavlja javnosti.

Da je noseča, se je izvedelo spomladi

Za pevko je letošnje leto tudi sicer prineslo precej sprememb. Že spomladi je postalo znano, da pričakuje prvega otroka, junija pa je tudi sama pokazala nosečniški trebušček in napovedala začasen umik s koncertnih odrov.

V javnosti so se pojavila tudi ugibanja o poroki z Rokom. Kot smo prvi opazili na Slovenskih novicah, je pevka v poslovnem imeniku Bizi navedena kot Nina Pušlar Čož, vendar poroke javno nikoli ni potrdila.

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