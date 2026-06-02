Nina Pušlar končno pokazala nosečniški trebušček in priznala (FOTO)

Slovenska pevka Nina Pušlar je na družbenih omrežjih s sledilci delila eno najlepših življenjskih novic. V zgodbi je objavila fotografijo, na kateri je prvič pokazala nosečniški trebušček in s tem tudi uradno potrdila, da pričakuje prvega otroka. Priljubljena glasbenica je svoje zasebno življenje vedno skrbno varovala pred očmi javnosti, zato je njena objava med oboževalci sprožila val navdušenja in čestitk. Ugibanja o nosečnosti so sicer v javnosti krožila že nekaj časa, zdaj pa jih je pevka dokončno potrdila sama.

Medtem ko Nina o svojem zasebnem življenju še naprej govori zelo redko, je naša revija Suzy poročala, da naj bi bil oče otroka Rok Čož. Zadnje mesece naj bi pevko pogosto videvali v družbi postavnega Savinjčana, ki deluje kot mentalni trener, podjetnik in avtor knjig Naslednji korak ter Prava odločitev. Čož je znan po svojem delu na področju osebne rasti, psihološke priprave in razvoja potencialov posameznikov. Pri svojem delu poudarja pomen osredotočenosti, zdrave miselnosti, kakovostnega spanca, umiritve misli in iskrenega odnosa do samega sebe. Izkušnje je nabiral v profesionalnem športu, visokozmogljivostnem trenerstvu in podjetništvu, danes pa pomaga posameznikom pri premagovanju omejujočih vzorcev in doseganju osebnih ciljev.

Ena najlepših življenjskih vlog – materinstvo

Čeprav Nina Pušlar njunega razmerja javno ni podrobneje komentirala, naj bi bila po poročanju revije Suzy par že nekaj časa. Viri blizu para naj bi njuno zvezo opisovali kot trdno in umirjeno, skupno prihodnost pa naj bi zdaj kronal prihod prvega otroka. Nekateri umetniki s svojimi pesmimi polnijo koncertne dvorane, Nina Pušlar pa že vrsto let polni srca poslušalcev po vsej Sloveniji. Pevko v prihodnjih mesecih tako čakajo novi izzivi in ena najlepših življenjskih vlog – materinstvo.