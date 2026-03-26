Nina Pušlar oboževalce spravila v solze na materinski dan: z žarom v očeh jim je razkrila, da je to njen prvi ... (FOTO)

Ljubljanska Odiseja je na materinski dan doživela večer, ki ni bil le koncert, ampak čustvena izpoved. Nina Pušlar je prvič nastopila prav na ta poseben dan in z občinstvom delila tudi del svoje najbolj osebne zgodbe. Pri komaj 21 letih ji je kruta usoda vzela mamo, a prav od nje je prejela nekaj, kar ostaja za vedno – najlepše spomine in tisto posebno ljubezen, ki jo premore le mama. Prva dama slovenske glasbe na odru ni skrivala čustev. Energična, žareča in obenem iskrena je občinstvu ponudila večer, v katerem ni bilo prostora za naključja. Koncert v ljubljanski Odiseji je pospremila s plesnim šovom, intimnimi izpovedmi in skrbno izbranimi kreacijami, s katerimi je še poudarila veličino trenutka. Materinski dan je tako dobil posebno težo – ne le zaradi glasbe, ampak zaradi spomina, ki ga Nina očitno nosi globoko v sebi. »LJUBLJANA, upam, da veste, da je bil to RES poseben in nepozaben materinski dan! Hvala za vašo ljubezen, toplino in noro energijo!!! Prehitro je minilo,« je zapisala na svojem Instagramu.

Poklon vsem mamam

Ob tem je predstavila tudi novo pesem in še enkrat pokazala, zakaj že leta ostaja ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk. Njeni največji hiti so v Odiseji zaživeli v nekoliko drugačni podobi, nadgrajeni z novo energijo in drugačnim, bolj celostnim odrskim pristopom. V tem teatru zvoka, luči, vizualov in posebnih učinkov bo njeno glasbeno zgodbo podprla posebej za ta projekt oblikovana vizualna pripoved na najsodobnejši velikanski LED-steni. Dodani bodo poglobljeni učinki, gostje in fantazijska predstava o življenju, ki je občinstvo ne bo le videlo in slišalo, ampak tudi začutilo. In prav v tem je moč tega večera. Ne le v spektaklu, ne le v velikem odru in bleščeči produkciji, ampak v iskrenosti, s katero je Nina Pušlar na materinski dan stopila pred svoje občinstvo. To ni bil le nastop. Bil je poklon. Mami, spominom in ljubezni, ki ne ugasne.