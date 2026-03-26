ŽARELA NA ODRU

Nina Pušlar oboževalce spravila v solze na materinski dan: z žarom v očeh jim je razkrila, da je to njen prvi ... (FOTO)

Prva dama slovenske glasbe je navdušila na koncertu za materinski dan.
Nina je žarela v soju luči in posebne energije. FOTO: S. N.
P. K.
 26. 3. 2026 | 08:55
Ljubljanska Odiseja je na materinski dan doživela večer, ki ni bil le koncert, ampak čustvena izpoved. Nina Pušlar je prvič nastopila prav na ta poseben dan in z občinstvom delila tudi del svoje najbolj osebne zgodbe. Pri komaj 21 letih ji je kruta usoda vzela mamo, a prav od nje je prejela nekaj, kar ostaja za vedno – najlepše spomine in tisto posebno ljubezen, ki jo premore le mama. Prva dama slovenske glasbe na odru ni skrivala čustev. Energična, žareča in obenem iskrena je občinstvu ponudila večer, v katerem ni bilo prostora za naključja. Koncert v ljubljanski Odiseji je pospremila s plesnim šovom, intimnimi izpovedmi in skrbno izbranimi kreacijami, s katerimi je še poudarila veličino trenutka. Materinski dan je tako dobil posebno težo – ne le zaradi glasbe, ampak zaradi spomina, ki ga Nina očitno nosi globoko v sebi. »LJUBLJANA, upam, da veste, da je bil to RES poseben in nepozaben materinski dan! Hvala za vašo ljubezen, toplino in noro energijo!!! Prehitro je minilo,« je zapisala na svojem Instagramu. 

Poklon vsem mamam

Ob tem je predstavila tudi novo pesem in še enkrat pokazala, zakaj že leta ostaja ena najbolj priljubljenih slovenskih pevk. Njeni največji hiti so v Odiseji zaživeli v nekoliko drugačni podobi, nadgrajeni z novo energijo in drugačnim, bolj celostnim odrskim pristopom. V tem teatru zvoka, luči, vizualov in posebnih učinkov bo njeno glasbeno zgodbo podprla posebej za ta projekt oblikovana vizualna pripoved na najsodobnejši velikanski LED-steni. Dodani bodo poglobljeni učinki, gostje in fantazijska predstava o življenju, ki je občinstvo ne bo le videlo in slišalo, ampak tudi začutilo. In prav v tem je moč tega večera. Ne le v spektaklu, ne le v velikem odru in bleščeči produkciji, ampak v iskrenosti, s katero je Nina Pušlar na materinski dan stopila pred svoje občinstvo. To ni bil le nastop. Bil je poklon. Mami, spominom in ljubezni, ki ne ugasne.

 

Več iz teme

Nina PušlarAriakoncertmaterinski dan
ZADNJE NOVICE
10:05
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Mojstrska delavnica: najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja26. 3. 2026 | 10:05
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Maja Damevska: Mojega otroka ne definira to, česar še ne zmore

Sin z apraksijo govora in kombinacijo razvojnih primanjkljajev jo je naučil poslušati s srcem in vedenja, da življenje nima enakega tempa za vse.
Danaja Lorenčič26. 3. 2026 | 10:05
10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Kdo je slovenski dobavitelj Hoferja, ki dnevno razbije 5000 jajc?

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
09:59
Bulvar  |  Tuji trači
NOV PROJEKT

Novo poglavje zakoncev Susseks: ne boste verjeli, kaj bosta počela

Pri projektu bosta sodelovala z ustvarjalci priljubljene serije.
26. 3. 2026 | 09:59
09:51
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVE OČI

Zdrava hrana za zdrave oči: to jim najbolj koristi

Dolgotrajna uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov povzroča obremenitev in zamegljen vid.
Aleksander Brudar26. 3. 2026 | 09:51
09:50
Novice  |  Slovenija
POT TO NOVE VLADE

Marjan Šarec razkriva zakulisje: Klical me je Tonin, če lahko pride k meni domov ...

Marjan Šarec je v zapisu o povolilnem dogajanju obudil spomin na leto 2018, ko so se začeli politični manevri, NSi pa ga je izigrala in izkoristila zaupanje.
26. 3. 2026 | 09:50

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Kdo je slovenski dobavitelj Hoferja, ki dnevno razbije 5000 jajc?

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
