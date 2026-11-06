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SREČNA MAMICA

Nina Pušlar ne skriva sreče: tako je zasijala v novi življenjski vlogi (FOTO)

Pevka je septembra postala mamica, zdaj pa so objavili prisrčno fotografijo z njenega obiska pri ginekologinji.
Nina Pušlar v Ginekologiji Meglič FOTO: Ginekologija Meglič, Facebook
Nina Pušlar v Ginekologiji Meglič FOTO: Ginekologija Meglič, Facebook
A. G.
 6. 11. 2026 | 15:43
2:49
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Priljubljena slovenska pevka Nina Pušlar preživlja eno najlepših obdobij svojega življenja. Septembra se ji je namreč izpolnila velika želja, saj je prvič postala mamica. V naročje je stisnila sina Luko, ki je v njeno življenje prinesel povsem novo srečo in številne nepozabne trenutke. Čeprav pevka svoje zasebno življenje večinoma ohranja zase in družinskih utrinkov ne deli pogosto z javnostjo, je tokrat njene oboževalce razveselila prav posebna objava. Na Facebookovi strani Ginekologije Meglič so namreč objavili fotografijo z njenega obiska, na kateri je Nina v družbi svojega malega zaklada. Nasmejana pevka je videti odlično, njena sreča pa je več kot očitna. Fotografija je hitro vzbudila zanimanje, saj javnost z veseljem spremlja, kako se priljubljena glasbenica privaja na novo življenjsko vlogo.

V Ginekologiji Meglič so ob fotografiji zapisali, da so Nino v ambulanti znova z veseljem pozdravili. Tokrat je prišla v prav posebni družbi – spremljal jo je sin Luka, ki je bil ob srečanju deležen številnih prisrčnih besed. Pojasnili so, da je Nino skozi celotno nosečnost spremljala dr. Petra Meglič. Pevko je opisala kot krasno nosečnico, ki je bila vedno nasmejana, prijetna in dobre volje. Tudi nosečnost je po njihovih besedah potekala lepo in brez zapletov, zato je bilo ponovno srečanje po rojstvu otroka še toliko lepše. Posebej ganljivo je bilo tudi prvo srečanje z malim Luko. V ambulanti so ga opisali kot pravega malega sončka, ob fotografiji pa ni manjkalo toplih besed za novopečeno mamico.

Nini zaželeli veliko nežnih trenutkov z njenim sinom

Ekipa Ginekologije Meglič ob tem ni skrivala veselja, da je lahko spremljala Nino na tako pomembnem življenjskem popotovanju. Zahvalili so se ji za izkazano zaupanje in ji namenili čudovito voščilo ob začetku materinstva. »Draga Nina, hvala za tvoje zaupanje. Želimo ti čarobno materinstvo, polno nežnih objemov, otroškega smeha in brezpogojne ljubezni. Naj vama vsak skupni dan prinese nove čudeže,« so zapisali. Ob tem so poudarili tudi, da jih prav takšni trenutki vedno znova spomnijo, zakaj opravljajo svoje delo. Njihovo poslanstvo je namreč, da se bodoče mamice počutijo varne, slišane in v dobrih rokah – od prvega pregleda pa vse do trenutka, ko svojega otroka prvič stisnejo v naročje.

Nina tako uživa v prvih mesecih materinstva, tokratna fotografija z malim Luko pa je razkrila vsaj delček njene nove, najlepše življenjske zgodbe.

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