Nina Pušlar sporočila veselo novico: materinski dan bo prav poseben (FOTO)

Prva dama slovenskih odrov ne počiva. Po veličastnem stadionskem spektaklu ob 20-letnici kariere v Ivančni Gorici, ki je na noge dvignil tisoče ljudi, se Nina Pušlar podaja v povsem nov, drzen projekt – ARIA, svoj skrivnostni “drugi jaz”, ki ga bo predstavila v vizualnem glasbenem spektaklu, kakršnega pri nas še nismo videli. Kot pravijo v Ninini ekipi, je priljubljena pevka, mojstrica koncertnih spektaklov in redna gostja radijskih valov, pripravljena na nov velikanski skok v karieri. ARIA ni le naslov projekta, ampak alter ego – drugi jaz, skozi katerega bo Nina pripovedovala zgodbo o prebujanju, preizkušnjah, ponovnem rojstvu in vrnitvi k sebi. Gre za vizualno in čustveno odisejado, v kateri se bodo prepletali glas, zgodba in svetloba. Občinstvo ne bo zgolj poslušalo koncertnega programa, temveč bo vstopilo v vesolje, kjer se sence spreminjajo v odmeve, Ninin prepoznavni glas pa se pred očmi gledalcev preobraža v nekaj novega, drznejšega, skoraj nadrealnega.

Intimni pogovor na posebni lokaciji

