Nina Pušlar žari od sreče, končno pokazala nosečniški trebušček (FOTO)

Ena naših najbolj priljubljenih in simpatičnih glasbenic je pred dobrim mesecem razkrila, da se ji je izpolnila največja želja na svetu - pod srcem nosi malo bitjece. Trenutek, ko bo svoj zaklad končno stisnila v naročje, se hitro bliža, Nina Pušlar naj bi za poletje že odpovedala nastope, na porodniški dopust naj bi šla julija. A če je vedno vitka glasbenica ves ta čas odlično skrivala nosečniški trebušček, je teh dni konec. Na petkovem koncertu v Črnomlju so se oboževalci veselili z njo, saj je postalo več kot očitno, da bo postala mama. Oblačila niso mogla več skriti njenega vedno širšega pasu, ali pa se je bodoča mamica zgolj odločila, da je čas, da s skrivalnicami preneha. Nič ni lepšega, kot ženska, ki žari od sreče, da bo kmalu postala mama, zaobljen trebušček pa srečo le še poudari.

»Vem, da sem v letih, ko se mogoče to od ženske pričakuje, a sem do tovrstnih vprašanj malce zadržana. Otrok je namreč nekakšen blagoslov in zgolj želja včasih ni dovolj. Obstaja veliko parov, ki imajo težave z zanositvijo, zato sem tudi sama zelo previdna pri drezanju vanje z namigovanji, kdaj bomo zibali. To je lahko izjemno občutljiva tema. Ne skrivam, da gojim željo po družini in upam, da se mi bo nekega dne uresničila. Se pa zavedam, da te stvari niso samoumevne, tako se bom raje prepustila toku dogodkov. S številkami nisem obremenjena, sem pa seveda razmišljala o prihodnosti in o tem, da si nekega dne želim imeti družino,« je pred nekaj leti v intervjuju za revijo Suzy Nina spregovorila o pritiskih in vprašanjih, kdaj si bo ustvarila družino.