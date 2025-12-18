Nina Radi je zaljubljena!

Po razburljivem dogajanju v priljubljeni oddaji Ljubezen po domače je Nina Radi strnila vtise o zaključku snemanja. Kljub temu da so gledalci pričakovali romantični razplet s Petrom Benedikom, do tega ni prišlo. Nina pojasnjuje, da je Petra še pred končnim izletom večkrat spodbujala, naj izbere Moniko Svetlin, vendar se to ni zgodilo, saj do nje ni čutil posebne naklonjenosti. Nina je razumela, da je bilo treba oddajo izpeljati do konca, zato je sprejela povabilo na izlet, navaja 24ur. Kot pravi, je bilo odločanje del celotnega procesa: »Snemanje je projekt. Ljudje si včasih ne predstavljajo, kako bi bilo, če bi se tekmovalci kar sredi šova odločili oditi. Zdaj vem, da ne glede na mnenja drugih stojim za svojo odločitvijo.« Zgodba med Petrom in Moniko se ni razvila, kljub temu pa je med vsemi ostal lep in odprt odnos. Nina poudarja, da se še danes s Petrom in Moniko redno sliši, z njima deli osebne življenjske trenutke, in verjame, da bodo povezani tudi v prihodnje.

Njeno srce je oddano

Na družbenih omrežjih je prejela številna vprašanja in tudi kritike, predvsem na račun njene medijske izpostavljenosti. Nekateri ji očitajo, da je del oddaje ostala le zaradi publicitete, vendar sama jasno odgovarja: poleg dela vplivnice ima že leta redno zaposlitev kot osebna asistentka. Dodaja, da takšno delo čuti kot svoje poslanstvo in ga nikakor ne opravlja le zaradi preživetja. »Ljudje pogosto mislijo, da je resničnostni šov vstopnica do udobnega življenja, pa ni tako. Veliko nas ima službe, ki nas definirajo veliko bolj kot televizija.« Mnenja drugih ne postavlja več v ospredje, po koncu snemanja pa se je njeno življenje umirilo. Čeprav podrobnosti ne razkriva, potrjuje, da ima ob sebi posebno osebo: »Zaenkrat naj ostane skromno skrito. Lahko pa rečem, da sem končno srečna.«