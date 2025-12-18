  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LJUBEZEN PO DOMAČE

Nina Radi je zaljubljena!

Odgovorila je na odzive gledalcev, razjasnila ozadje odnosa s Petrom ter poudarila, da kamere niso razkrile vsega.
Nina Radi. FOTO: POP TV
Nina Radi. FOTO: POP TV
Kaja Grozina
 18. 12. 2025 | 16:25
2:10
A+A-

Po razburljivem dogajanju v priljubljeni oddaji Ljubezen po domače je Nina Radi strnila vtise o zaključku snemanja. Kljub temu da so gledalci pričakovali romantični razplet s Petrom Benedikom, do tega ni prišlo. Nina pojasnjuje, da je Petra še pred končnim izletom večkrat spodbujala, naj izbere Moniko Svetlin, vendar se to ni zgodilo, saj do nje ni čutil posebne naklonjenosti. Nina je razumela, da je bilo treba oddajo izpeljati do konca, zato je sprejela povabilo na izlet, navaja 24ur. Kot pravi, je bilo odločanje del celotnega procesa: »Snemanje je projekt. Ljudje si včasih ne predstavljajo, kako bi bilo, če bi se tekmovalci kar sredi šova odločili oditi. Zdaj vem, da ne glede na mnenja drugih stojim za svojo odločitvijo.« Zgodba med Petrom in Moniko se ni razvila, kljub temu pa je med vsemi ostal lep in odprt odnos. Nina poudarja, da se še danes s Petrom in Moniko redno sliši, z njima deli osebne življenjske trenutke, in verjame, da bodo povezani tudi v prihodnje.

Njeno srce je oddano

Na družbenih omrežjih je prejela številna vprašanja in tudi kritike, predvsem na račun njene medijske izpostavljenosti. Nekateri ji očitajo, da je del oddaje ostala le zaradi publicitete, vendar sama jasno odgovarja: poleg dela vplivnice ima že leta redno zaposlitev kot osebna asistentka. Dodaja, da takšno delo čuti kot svoje poslanstvo in ga nikakor ne opravlja le zaradi preživetja. »Ljudje pogosto mislijo, da je resničnostni šov vstopnica do udobnega življenja, pa ni tako. Veliko nas ima službe, ki nas definirajo veliko bolj kot televizija.« Mnenja drugih ne postavlja več v ospredje, po koncu snemanja pa se je njeno življenje umirilo. Čeprav podrobnosti ne razkriva, potrjuje, da ima ob sebi posebno osebo: »Zaenkrat naj ostane skromno skrito. Lahko pa rečem, da sem končno srečna.«

Več iz teme

Nina RadiPeter BenedikLjubezen po domače
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

24-letnik posilil in s sekiro udaril nekdanjo partnerico, nato pa na sodišču podal bizarno obrambo

Vzel sekiro izpod blazine in sredi noči napadel nekdanjo partnerico: »S sekiro sem ji zadal le en udarec, lahko bi vstala in odšla.«
18. 12. 2025 | 18:05
18:00
Lifestyle  |  Stil
UJEMANJE

Dokazi, da sta si usojena

Obstaja več jasnih znakov, ki pričajo, da je dvema namenjeno biti skupaj.
18. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: nov Lunin cikel prinaša priložnost za osebno rast

Astro napoved za petek, 19. decembra 2025.
18. 12. 2025 | 18:00
17:15
Novice  |  Svet
10 TISOČ KMETOV ZASEDLO ULICE

V Bruslju protestirajo kmetje, pridružil se jim je Janša: Zdrave kmečke pameti ne primanjkuje le v Ljubljani ...

Zahtevajo ustrezno financiranje in poenostavitev zakonodaje ter nasprotujejo podpisu trgovinskega dogovora s trgovinskim blokom Mercosur.
18. 12. 2025 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ROTHSCHILD

Spor tašče in snahe v najbogatejši družini: predmet spora dvorec z veličastnim razgledom

Baronici iz švicarske veje evropskih milijarderjev se na sodišču bojujeta za bogastvo malega Louvra.
18. 12. 2025 | 17:00
16:45
Lifestyle  |  Stil
KAVA

Razkrivamo, zakaj vse je uporabna kavna usedlina

Pogosto konča v smeteh ali v odtoku, kjer se sprime z maščobo in sčasoma zamaši cevi; vendar pa lahko kavno usedlino v gospodinjstvu koristno uporabimo.
18. 12. 2025 | 16:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Toplina doma brez kompromisov: trajnostni prestiž s toplotno črpalko Samsung

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Toplina doma brez kompromisov: trajnostni prestiž s toplotno črpalko Samsung

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Hemoroidi niso tabu: zakaj nastanejo in kako jih lajšamo

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

Napadajo z vseh koncev! Ste zaščiteni?

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki