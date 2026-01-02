Nives Cilenšek si želi prepričati Hrvate

Potem ko je postalo jasno, da se Slovenija leta 2026 ne bo udeležila tekmovanja za Pesem Evrovizije, bo evrovizijski oder kljub temu gostil slovensko glasbeno ustvarjalko. Komaj 22-letna vizualna umetnica in glasbenica Zevin, ki sliši na ime Nives Cilenšek, se je uvrstila na Doro 2026, hrvaški nacionalni izbor za Pesem Evrovizije. Hrvaška radiotelevizija jo je izbrala v konkurenci rekordnih 251 prijav.

»Verjamem, da ima sodoben balkanski pop evropski potencial in da je čas, da se sliši tudi drugačen zvok,« je povedala vizualno izrazita Zevin, ki ji je evrovizijsko občinstvo zelo naklonjeno. Skladbo My Mind, s katero se bo februarja predstavila na Dori, bomo premierno lahko slišali 8. januarja prihodnje leto. Glasbenica jo opisuje kot razigrano in nalezljivo ter hkrati kot himno vsem, ki želijo raziskovati svet, a ob tem čutijo nerazdružljivo vez z domom. Za izvajalko, ki je širšo regionalno pozornost nase usmerila s skladbo Njam Njam pred tremi leti, nastop na Dori ni le tekmovanje, temveč logično nadaljevanje, ki dosledno gradi prepoznaven, samozavesten in avtentičen izraz umetnice.