Njuna ljubezen raste iz dneva v dan, Kaja in Karlo uživata v Zanzibarju (FOTO)

Kaja Cesar in hrvaški Sanjski moški Karlo Godec po koncu šova dokazujeta, da se lahko ljubezenska zgodba, ki se začne pred televizijskimi kamerami, nadaljuje tudi v resničnem življenju. Par se je tokrat odpravil na Zanzibar, kjer si je privoščil oddih, poln sonca, morja in novih dogodivščin. Kaja je utrinke s potovanja delila na Instagramu, fotografije pa razkrivajo, da jima skupnih trenutkov in nasmehov ne manjka.

Ko so se kamere ugasnile, se njuna zgodba ni končala. Kaja in Karlo sta svojo zvezo nadaljevala tudi po šovu in zdaj skupaj ustvarjata spomine, ki nimajo nič skupnega s televizijskim scenarijem. Eden takšnih je prav gotovo njun obisk Zanzibarja, kjer sta zamenjala vsakdan za tropsko okolje in brezskrbne počitniške dni. Daljna Afrika jima ponuja precej drugačno kuliso, kot sta je bila vajena med snemanjem. Namesto televizijskih kamer so njuno družbo prevzeli turkizno morje, peščene plaže, sonce in številne možnosti za raziskovanje.

Kaja pokazala utrinke eksotičnega oddiha

Kaja je na Instagramu objavila serijo fotografij, s katerimi je svojim sledilcem približala del njunega potovanja. Na njih sta s Karlom videti sproščena in dobre volje, med fotografijami pa se znajdejo tudi utrinki različnih aktivnosti. Očitno sta se odločila, da dopusta ne bosta preživela zgolj ob morju. Zanzibar raziskujeta in izkoriščata priložnosti, ki jih ponuja otok. Njune počitnice so tako mešanica sproščanja, raziskovanja in skupnih dogodivščin.

Prav takšna potovanja pogosto prinesejo največ nepozabnih trenutkov. Ko človek za nekaj časa zapusti vsakodnevno rutino, ima več časa za pogovor, nova doživetja in predvsem za osebo, ki mu dela družbo. Njuna zveza je zanimiva tudi zato, ker se je začela v precej nenavadnih okoliščinah. Karlo je kot hrvaški Sanjski moški v šovu iskal ljubezen, Kaja pa je bila ena od žensk, s katerimi je spletel posebno povezavo. Po koncu snemanja je sledilo življenje zunaj televizijskega formata. Tam ni več nalog, kamer in pričakovanj produkcije, temveč vsakdan, v katerem morata odnos graditi sama. Kaja in Karlo sta očitno našla način, kako svojo povezanost prenesti tudi v to okolje. Zdaj njuno razmerje zaznamujejo tudi skupna potovanja in nova doživetja. Zanzibar je tako le ena od postaj na poti, ki jo nadaljujeta skupaj.

Zanzibar v znamenju novih doživetij

Zanzibar je s svojo tropsko naravo kot nalašč za oddih, obenem pa ponuja številne možnosti za aktivnosti. Kaja in Karlo sta jih očitno želela izkoristiti čim več. Fotografije, ki jih je objavila Kaja, tako niso le razglednice s sanjske destinacije. V ospredju sta tudi sama, njuna dobra volja in trenutki, ki jih preživljata skupaj. Iz objav je razvidno, da jima je pomembno predvsem to, da potovanje doživita skupaj, ne glede na to, ali gre za raziskovanje okolice ali preprosto uživanje v tropskem vzdušju.

Njuno potovanje prihaja kot še en znak, da je odnos, ki se je začel v šovu, preživel tudi preizkus časa in življenja zunaj kamer. Kaja in Karlo sta še vedno skupaj, njuna ljubezen pa očitno dobiva nove razsežnosti. Namesto velikih besed svojo povezanost kažeta predvsem skozi skupne trenutke. Tokrat so ti ujeti v fotografije z Zanzibarja, kjer sta si privoščila nekaj časa zase in pobegnila od vsakodnevnih obveznosti. Pred njima je tako še veliko priložnosti za nova doživetja. Če lahko sodeč po njunih trenutnih utrinkih sklepamo, je njuna zgodba daleč od zadnjega poglavja.