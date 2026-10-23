»No, pa sem se zarekel« Janković popustil in razkril, kdo ima doma glavno besedo (FOTO)

Ljubljana je pred lokalnimi volitvami znova v središču politične pozornosti. Po skoraj dveh desetletjih županovanja Zorana Jankovića se za vodenje prestolnice poteguje petnajst kandidatov, med njimi aktualni župan, nekdanji predsednik vlade Anton Rop, minister Luka Mesec in nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. Volivci bodo 15. novembra odločali, kdo bo mesto vodil v prihodnjih štirih letih. Na županski stolček se želijo povzpeti tudi Jasmin Feratović, Gregor Novak, Aleš Primc, Apolonija Simon, Aleš Vrhovec, Marko Koprivc, Kajetan Bajt, Izidor Predan, Matjaž Tomlje in Mojca Sojar. Med kandidati je tudi Aleksandar Repić, na družbenih omrežjih znan kot Nepridiprav, ki kandidira s podporo skupine volivcev. Skupno je bilo vloženih 15 kandidatur, njihovo uradno potrditev pa morajo volilni organi še zaključiti.

Razprava o prihodnosti prestolnice je vse prej kot dolgočasna. Stanovanja so za marsikaterega mladega Ljubljančana postala težko dosegljiva, prebivalci se vsakodnevno srečujejo s prometnimi zastoji, v ospredju pa so tudi vprašanja varnosti, urejenosti mesta in tega, kdo ima največ besede pri odločitvah o soseskah. Jankovićevi izzivalci obljubljajo različne spremembe, aktualni župan pa se poteguje za nov mandat. Vsak kandidat ima svojo predstavo o tem, kakšna naj bo Ljubljana. Nekateri stavijo na dostopnejša stanovanja in javni prevoz, drugi na drugačen način vodenja, tretji na preglednejše odločanje in varnejše ulice. Volilna kampanja tako prinaša obljube, soočenja in polemike, v katerih se kandidati trudijo prepričati čim več volivcev.

Toda politika ni vse, kar sestavlja njihov vsakdan. Ko ugasnejo kamere, se končajo sestanki in pospravijo volilne stojnice, jih doma čakajo tudi precej manj politične obveznosti. Nekatere od njih imajo štiri tačke, mahajo z repom in jih prav nič ne zanima, kdo je bil na soočenju najbolj prepričljiv. In prav na družbenih omrežjih je mogoče pokukati tudi v to, bolj zasebno plat županske tekme. Tam se namesto političnih programov pojavijo fotografije s sprehodov, prisrčne zgodbe iz domačega okolja in priznanja, ki jih kandidati morda ne bi vključili v uradni volilni nagovor.

Čivava, ki je premagala županova pravila

Aktualni ljubljanski župan Zoran Janković je na Instagramu razkril, da so imeli nekoč doma kar pet psov, danes pa jim družbo delata še pomeranec in čivava. Ob tem je priznal, da se je njegova prvotna predstava o tem, kje naj bi pes živel, precej spremenila. Ko je k hiši prišel prvi pes, je bil odločen, da bo živel zunaj, kjer bo imel dovolj prostora za gibanje. Na verigo ga, kot je poudaril, nikoli ne bi privezal. Toda potem se je zgodilo nekaj, kar dobro poznajo številni lastniki živali. Pes je postal družinski član, pravila pa so šla po svoje. »No, pa sem se zarekel,« je priznal Janković.

Danes njegova čivava vsak večer leži ob njem na kavču, skupaj gledata televizijo, pri čemer ima kuža eno navado, ki bi lahko razjezila še tako potrpežljivega gledalca. »Skupaj gledava televizijo, čeprav je zaradi njegovega glasnega smrčanja skoraj ne slišim,« je zapisal župan. Ali je župan zaradi nje že kdaj zamudil pomemben del televizijskega programa, ni razkril, a po opisu sodeč ima mali kosmatinec doma precej udoben položaj. Janković je ob tem zapisal, da imajo po njegovem mnenju otroci, ki imajo radi živali, radi tudi ljudi, ter poudaril, da odnos do živali veliko pove o človeku. Spomnil je tudi na Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice, ki so ga v času njegovega županovanja prenovili, in na šest pasjih parkov, urejenih v prestolnici. V njih se lahko psi prosto gibajo, igrajo in družijo.

Rop razkril, kdo mu narekuje dnevni urnik

Tudi nekdanji predsednik vlade Anton Rop je na Instagramu pokazal, da se njegov dan ne vrti samo okoli politike. Njegova pasja spremljevalka Joy ima namreč svoj urnik, ki ga je treba spoštovati tudi v času volilne kampanje. »Kampanja ima svoj urnik, Joy pa svojega. Ko je čas za sprehod, ni nobenega soočenja, ki bi bilo pomembnejše. Najboljši del dneva,« je zapisal Rop. Čeprav se kandidati v predvolilnem času ukvarjajo s programi, pogovori z volivci in nastopi v medijih, Joy očitno ne zanima, koliko časa je še do naslednjega soočenja. Ko je čas za sprehod, je pač čas za sprehod.

Ropova objava razkriva preprosto, a simpatično plat kampanje: tudi v politično napornih tednih si je treba vzeti čas za tiste, ki nas čakajo doma. In čeprav Joy ne more oddati glasu na volitvah, ima pri razporejanju Ropovega dne očitno precejšnjo besedo.

Mojca Sojar ima doma Lolo

Med kandidati in kandidatkami, pri katerih je znano, da imajo domačo žival, je tudi Mojca Sojar. Kandidatka skupne liste Nove Slovenije in stranke Fokus je bila v aktualnem sklicu mestnega sveta edina svetnica NSi. Doma ji družbo dela pasja mešanka Lola. Za razliko od Jankovića in Ropa Sojarjeva v javnosti ni razkrila toliko podrobnosti o njunem skupnem vsakdanu, vendar je tudi ta podatek zanimiv dodatek k predstavitvi kandidatke, ki se poteguje za vodenje prestolnice.

Lola se tako pridružuje pasji druščini, ki spremlja nekatere ljubljanske politične obraze. Ali tudi ona zahteva redne sprehode sredi najbolj napornih predvolilnih dni, ni znano. A če sklepamo po Joyjinem urniku, je mogoče, da imajo psi pri svojih ljudeh precej več vpliva, kot bi si mislili.

Repić se je že pred leti razglasil za ljubitelja psov

Aleksandar Repić, ki se prav tako podaja v župansko tekmo, je svojo naklonjenost psom javno izrazil že leta 2022. Na Instagramu je objavil zapis »Forever a doglover«, kar v slovenščini pomeni »Za vedno ljubitelj psov«. Zapis kaže, da se je že pred leti javno predstavil kot ljubitelj štirinožnih prijateljev. Vendar pa iz tega ni mogoče zanesljivo sklepati, da ima psa tudi doma danes.

Kaj pa drugi kandidati?

Pri Luki Mescu so se v preteklosti pojavile tudi objave s psi. Na fotografijah, objavljenih ob obisku v Škofji Loki, je bil v družbi članov ekipe in pasjih spremljevalcev. Leta 2022 je ob fotografiji s psičko Kivi zapisal: »Hvala, Kivi, bila si krasna asistentka!« V starejšem intervjuju za revijo Jana pa je spregovoril tudi o mačku Brunu, ki se je po njegovih besedah pogosto obnašal kot pes.