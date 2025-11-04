Noč čarovnic v hoški Pivoli navdušila vse generacije (FOTO)

Zdi se, da noč čarovnic počasi izpodriva pust. Popularni halloween, ki smo ga Evropejci morali najprej izvoziti v ZDA, da smo ga lahko potem kot trendovsko praznovanje uvozili nazaj v Evropo, postaja čedalje bolj priljubljen praznik, ki prinaša zanimive tematske zabave.

Eno največjih tradicionalnih praznovanj noči čarovnic, ki se ga udeleži na stotine maskiranih otrok na prostem, poteka v naravnem botaničnem vrtu v Pivoli v Občini Hoče-Slivnica. Otroške delavnice, igre s tematiko noči čarovnic, različne dobrote ter poligoni so bili del zabave, za katero se vedno zdi, da se prehitro konča.

Duo Arbadakarba vsako leto pripravi dve predstavi z ognjenim zaključkom.

Mario Pešić, glasbenik in umetnik, ki nastopa tudi kot ulični performer.

Tudi tokrat sta za predstavo poskrbela Tina Vrdujka Kekec in Matjaž Kekec iz Dua Arbadakarba, slovenski javnosti bolj znana kot finalista šova Slovenija ima talent 2023. Med ponudniki različnih zabav smo opazili tudi Maria Pešića, tekmovalca v resničnostnem šovu Znan obraz ima svoj glas, sicer pa frontmana mariborske zasedbe The Sticky Licks, ki ga štajerska publika najbolj pozna po navijaški pesmi Vijol'čna je ljubezen večna.

V Pivoli številne družine pokažejo, kako se doma potrudijo za izdelavo mask, mnogi se vsako leto vrnejo v še boljši izvedbi in z nadgradnjo. Ena izmed njih je prav gotovo družina župana Marka Soršaka, ki nikoli ne razočara.

Marko Soršak, župan Občine Hoče-Slivnica, se z družino vsako leto dobro zamaskira.