Nočna drama slovenskega glasbenika: mladeniča ujel na kamero in vse objavil

Samo Kališnik, prepoznaven obraz zasedb Kvatropirci in Fehtarji, je na Facebooku objavil precej neposredno opozorilo. Z ženo Jasmino, ki je noseča, sta namreč doživela neprijeten večerni dogodek pred svojim domom oziroma studiem. Po njegovih besedah sta dva mlada fanta ob 20.02 brcala v njihova vhodna vrata in vrata studia. Kališnik ju je ob tem opozoril, da sta očitno pozabila na pomembno podrobnost. Njuno početje je namreč posnela kamera na domofonu. »Vidi se, da sta mlada, ker še ne znata razmišljat. Če že delata p*******, naslednjič vsaj poglejta, da ne delata tega direktno pred domofonom s kamero,« je zapisal. Tokrat se je odločil zgolj za javno opozorilo, a dal jasno vedeti, da potrpljenje ni neomejeno.

Tokrat le opozorilo, naslednjič policija

Glasbenik je v nadaljevanju sporočila poudaril, da dogodka za zdaj ne bo prijavil. »Tokrat le 'prijazen' opomin. Naslednjič prijavim policiji, pa se boste tam naprej menili,« je zapisal in zapis zaključil s »prijaznimi pozdravi«. S tem je mladeničema jasno sporočil, da podobnega početja drugič ne bo več toleriral. Dogodek je toliko bolj neprijeten tudi zato, ker z Jasmino trenutno pričakujeta otroka in si v tem obdobju gotovo želita predvsem miru.

Samo in Jasmina sta pred kratkim sporočila veselo novico. FOTO: Facebook

Kališnik je svojo objavo očitno namenil tudi kot opozorilo drugim, saj danes marsikatero dvorišče in vhod nadzorujejo kamere. Tokrat sta jo mladeniča, vsaj po glasbenikovih besedah, odnesla zgolj z opozorilom. Če se bo zgodba ponovila, pa je napovedal, da bo zadevo prepustil policiji.