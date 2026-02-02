Nocoj začetek Kmetije, pričakovanja gledalcev visoka, kdo bo preživel prve dni

Domače občinstvo se bo nocoj lahko potopilo v novo sezono ene najbolj gledanih slovenskih resničnostnih oddaj, Kmetija, ki jo predvajata POP TV in VOYO. Na posestvo prihaja 16 tekmovalcev, med njimi tako znani obrazi kot tisti, ki bodo to šele postali, ki se bodo z vsemi možnimi taktikami borili za prednost in končni dobitek 50.000 evrov. A voditeljica Natalija Bratkovič jim bo s šokantnimi preobrati vedno znova zmešala štrene. Kot je že v navadi, trije pari oči budno spremljajo dogajanje – tokrat gre za La Toyo Lopez, Igorja Mikiča in Carmen Osovnikar, ki pozorno opazujejo vsak premik tekmovalcev.

Letošnja Kmetija bo zagotovo nekaj posebnega, saj bo zgodilo nekaj, kar se ni še v nobeni sezoni. Nosečnost, rojstvo, imenitni gosti, misterij in vroča kri. Vse to vas čaka letos, v eni najbolj razburljivih sezon resničnostnega šova Kmetija, po mnenju ustvarjalcev oddaje.

Prvi dnevi prinašajo klane in konflikte

Že ob prihodu se bodo oblikovali prvi klani, medtem ko konflikti iz zunanjega sveta izbruhnejo s presenetljivo močjo. Gospodarica Nada bo naložila tekmovalcem goro dela in ne bo sprejemala izgovorov, kar takoj postavi tekmovalce pred resne izzive. Sezona prinaša sedem žensk in devet moških, med katerimi so pretekli tekmovalci Kmetije, udeleženci drugih resničnostnih šovov in influencerji. Vsi se bodo iz dneva v dan borili za prestiž in nagrado, medtem ko bodo gledalci spremljali vsak šokantni preobrat. Voditeljica Natalija Bratkovič je priznala: »Pričakovanja gledalcev so iz leta v leto višja, a niti sama nisem mogla verjeti, kaj nas čaka. Še vedno se učim novih stvari, predvsem pa me preseneča, kako veliko me lahko naučijo naši tekmovalci. Vsak dan prinese novo lekcijo in veliko porcijo presenečenja.«

Kdo bo padel pod pritiskom dela in konfliktov? Kateri klan bo prevladal, kdo bo že prvi dan doživel šokantni preobrat, pa bodo gledalci izvedeli nocoj.