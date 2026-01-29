Poročali smo že, da se je jezična Štajerka in ena od začetnic stand up komedije v Sloveniji Martina Ipša se je po letu dni življenja v Dublinu, kamor se je lani preselila zaradi novih priložnosti, oglasila spletnim prijateljem in razkrila, da je izgubila kar 45 kilogramov.

Dolga leta se je bojevala z odvečnimi kilogrami. Po tem, ko nobena dieta ni pomagala, se je odločila tudi za operacijo želodca.

Ob tem je napovedala veliko vrnitev v Slovenijo, saj bo petnajstega marca na oder v Ljubljano pripeljala najboljše irske komike.

In kako je videti Martina Ipša zdaj? Na družabnem omrežju je pokazala primerjavo sebe prej in zdaj. In zapisala: »Na levi: jaz, ki sem mislila, da je hoja od kavča do hladilnika čisto legit kardio. Na desni: jaz, ki sem izgubila 45 kg in zdaj izgubim sapo samo še, ko lovim letalo ali mikrofon.

Ne, to ni “before & after”, to je bolj “before & after… veliko trme in še več humorja”. Ker če že hujšaš, je vsaj fer, da dobiš nove šale iz tega.«