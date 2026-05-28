Kmetija, nora sezona in nora premiera: Jan in La Toya sta se poljubljala, nekateri so prišli v poročni obleki ... spet tretji pa bosi (FOTO)

Medtem, ko je bil namen dogodka v ljubljanski Odiseji predvsem predčasni ogled zadnje oddaje daleč najbolj priljubljenega resničnostnega šova te sezone, pa seveda ni ostalo pri tem. Ekskluzivne premiere, ki je bila za javnost zaprt dogodek, so se udeležili le novinarji, ustvarjalci oddaje, nekaj povabljenih gostov in seveda tekmovalci. Da so strasti med njimi še vedno razgrete, je bilo več kot opaziti - svoje pa je dodalo tudi dejstvo, da jim je ob ogledu finalnega dela končno sproščeno odleglo.

Prvi dami Kmetije sta sproščeno poklepetali z vsemi. FOTO: Slovenske Novice

Natalija Bratkovič, ki je dogodek povezovala, je tekmovalce in ekipo postregla z nekaj neverjetnimi dejstvi. Letošnjo sezono si je v realnem času na televiziji ogledal vsak tretji Slovenec, ki je imel tisti trenutek prižgano televizijo. Na socialnih omrežjih so izseki iz oddaj dobili več milijonov ogledov, in, kar je oboževalcem najpomembnejše - tudi priprava trinajste sezone je uradno že v teku.

Urška, Carmen, Ema in Pia v čudovitih toaletah, a je bila Carmen v poročni obleki vseeno nesporna zmagovalka. FOTO: Slovenske Novice

Zadnji del oddaje je bil zanimiv, ampak ...

Tudi če popolnoma zanemarimo vsebino same oddaje, je bilo dogajanje na dogodku tako pestro, da si zasluži svojo oddajo. Ogleda so se udeležili praktično vsi tekmovalci, v oči je bodlo je, da ni bilo priljubljenega Franca Vozla. Zakaj se je tako odločil, njegovi televizijski prijatelji niso imeli odgovora. Mogoče je, da je bila odločitev del njegove razočaranosti nad odzivi gledalcev, ki so ga zaradi določenih taktizerskih in zahrbtnih potez proti koncu precej kritizirali.

Na take kritike pa se prav nič ne ozira Artur Štern, ki se je projekcije oddaje udeležil kot gost, predvsem v podporo nekdanji ženi La Toyi Lopez. Njuna legendarna poroka iz leta 2010, v kateri jo je vrgel s kočije, ostaja eden izmed najbolj ikoničnih trenutkov resničnostne televizije pri nas. Artur je kot vedno prišel bos, medtem ko je bila La Toya odeta v Versace.

Artur je prišel bos in 'brez gat', kot je povedal. FOTO: Slovenske Novice

La Toya moške osvaja levo in desno

Čeprav sta se stara ljubimca zelo prisrčno pozdravila in podružila, pa Lili ni ostala samo pri Arturju. Naša največja dama industrije za odrasle še vedno rada pogleda Jana Zoreta, finalista, s katerim sta se sumljivo zbližala že med snemanjem oddaje. Čeprav je Jan v zvezi z Emo Dragišić, sta z La Toyo na premieri delila vroč poljub. Kaj točno se med njima dogaja ne vemo, je pa Ema v podkastu Reality Check za Slovenske novice povedala, da ji mama dvojčkov ni najbolj naklonjena, tako kot ni bila Žanovi Urški. Nasprotno pa naj bi bila v rednem kontaktu z La Toyo. Zakaj, ostaja uganka.

La Toya in Jan sta si brez sramu privoščila. Le kaj bo rekla Ema? FOTO: Slovenske Novice

'Izgnana' Carmen je prišla v poročni obleki

Še ena uganka pa je bila odprava Carmen Osovnikar, ki je sicer pri Pop Tv nekoliko v nemilosti, saj je Kmetijo zapustila brez boja. Slednje je proti pravilom, vendar se je zapletla v tako hude spore s sotekmovalci, da pritiska ni več zdržala. No, na premiero pa je prišla v velikem slogu, in sicer v pravi, do tal segajoči beli poročni obleki. Čemu se je odločila za tako potezo ni znano, je pa zagotovo požela kar nekaj pozornosti.

Dejan in Gregor z izbrankama. FOTO: Slovenske Novice

Tudi ostala dekleta so prišla v čudovitih večernih oblačilih, lep pogled pa je bil tudi na partnerki Dejana Guzeja in Gregorja Merdausa, ki smo ju končno lahko videli v živo. Spomnimo, obe sta nehote dobili vlogo v šovu - Dejan je želel svojo zaročiti, Gregorju pa bi dekleta zaradi zlobnih jezikov okoli odnosa z Alenko Weiss skorajda zakomplicirala življenje.