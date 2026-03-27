Noro popotovanje naše priljubljene voditeljice: zaradi prometne nesreče letela okoli sveta (VIDEO)

Ko se bliža dopust, so ponavadi najbolj hektični trenutki tik pred odhodom, ko na kup nosimo še zadnje kose prtljage. Naši priljubljeni voditeljici in pevki Niki Svetlin pa se je prava drama zgodila šele, ko se je dopust že začel. S partnerjem Juretom sta načrtovala štirinajstdnevno raziskovanje daljnega vzhoda, vendar je imelo življenje za prikupen parček drugačne načrte. Na poti do dunajskega letališča se je najeti prevoznik, zaradi prometne nesreče ujel v prometni zamašek in triurna zamuda je povzročila kolaps potovalnega načrta. Letalo je odletelo brez njiju. »Prva misel je bila, da je to mogoče znak iz vesolja, da morava ostati doma, ampak na koncu sva šla z glavo skozi zid in izpeljala vse skupaj,« nam je razkrila. Ker sta dopust nestrpno čakala, kar nekaj mesecev sta si naredila plan, kako ga bosta vseeno izpeljala. Najprej sta mislila, da bosta ostala kar na Dunaju in si nekoliko oddahnila.

Nika in njen Jure sta potovala okoli sveta. Preko Los Angelesa v Azijo. FOTO: Osebni Arhiv

Vseeno sta iskala opcije, kako bi v času vojne na bližnjem vzhodu našla ugodne letalske vozovnice do končnega cilja, vendar je bilo omejitev, zaradi zaprtih letališč kar nekaj. Nato pa sta na vrat na nos spremenila načrt, ki jima je spremenil tok potovanja. Kupila sta letalsko karto, s katero sta prek Istanbula letela v Los Angeles in si spotoma ogledala še blišč in bedo zahodne obale ZDA. »Ko sva se usedla na letalo za Istanbul, je vse teklo kot po maslu. Tudi, če je prišlo do kakšnega zapleta, se je vse dobro izšlo.« Delček začetnega zapleta je s svojimi sledilci delila na Instagramu.

Los Angeles, kjer trenutno kraljuje nas čudežni deček Luka Dončić, sta si ogledala ekspresno hitro in pot nadaljevala do Tajvana. Od tam sta odletela v Osako in naprej na Filipine. »Bilo je kar nekaj kulturnih šokov, sploh na Filipinih, kjer ljudje živijo skromno,« doda. »Tako na Japonskem kot na Filipinih sta doživela veliko gostoljubje in tople ljudi,« nam je zaupala. Kot sta nam še zaupala, sta v 14 dneh - toliko je namreč trajal njun dopust - 59 ur preživela na letalu in to je bilo njuno nepozabno potovanje okoli zemeljske oble. Na koncu se je vse srečno izteklo in doživela sta najboljše potovanje v njunem življenju, ki jima bo za vedno ostalo v lepem spominu.