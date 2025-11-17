Stokrat tresle dvorane

Desa Muck, Tina Gorenjak, Nuška Drašček (alternacija Ana Marija Mitič), Tanja Kocman in Lucija Vrankar so pred slabim letom začele pohod na odre z izvrstno in svojevrstno komedijo Ženske brez filtra, v kateri so na tapeti odnosi z moškimi, staranje, starševstvo, spolnost in iskanje strasti.

Vsaka od dam prinaša svojo zgodbo in izkušnje, prav vse pa združuje nefiltriran pogled na današnji svet ter različne faze življenja. Predstava, za katero sta scenarij napisali Tina in Tanja, režiral jo je Ranko Babić, je nedavno v ljubljanski Odiseji doživela 100. ponovitev. Dekleta ob tej prelomnici ne skrivajo navdušenja in pravijo, da gre za projekt, ki jih je razgalil, spremenil in povezal.

Lucija Vrankar se med izkušenejšimi kolegicami počuti odlično.

Pogrešajo se, ko ne nastopajo

»Za nami je 100 ponovitev in ni nam povsem jasno, kdaj se je to zgodilo. Čas hitro beži, ko se človek tako izvrstno zabava! Hvaležna sem, da ljudje polnijo dvorane in s svojo sproščenostjo ter energijo posledično vplivajo tudi nas, zato odra nikoli ne zapustimo utrujene,« pove Tina, ki je najbolj ponosna na dejstvo, da so soborke z odra postale tesne prijateljice. »Poleti smo se zelo pogrešale in pravzaprav komaj čakale, da se začne jesen in z njo nova sezona,« se namuzne in doda: »Redkost je biti del ekipe, ki je tako usklajena, kot je naša. Pri večjih projektih se zadeve rade zapletejo, a to se pri nas ne more zgoditi. Mi smo odlično uigrani in čedalje bolj razigrani!«

»Pot do stotice je bila bliskovita. Zgodila se je v manj kot letu dni, kar se mi zdi krasen uspeh. Najboljša odrska ekipa pa smo zato, ker smo še boljša ekipa v zaodrju. Večkrat se pošalim, da nas predstava moti med čvekanjem,« se zasmeji Nuška in doda: »Kadar ne nastopamo, se zelo pogrešamo in se velikokrat čudimo, kako je možno, da pogosteje ne dežuje, ko smo skupaj.«

Za Tanjo je predstava eden pomembnejših mejnikov v karieri. »Čisto vse se nam je poklopilo in te ženske so zdaj moja posebna familija. Obožujem in občudujem jih, predvsem pa se veselim, da bom z njimi doživela tisoč ponovitev! Bog ve, da imamo dovolj materiala.«

Za odrom se med druženjem tudi sladkajo.

Lucija ni več novinka, saj se je ob izkušenejših kolegicah sprostila in začela uživati v svojem novem poslanstvu.

»Ta pot je polna pozitive in dobre ženske energije. Nikoli si nisem upala pomisliti na to, da bom kdaj pristala v zasedbi s tako nadarjenimi in čudovitimi ustvarjalkami, od katerih se učim skozi vsak pogovor, druženje in predstavo. Na odru in za njim se tako dobro zabavamo, da ni časa za utrujenost.«

Drugi del? Desa pravi, naj pohitijo

»Strašno sem ponosen. Polne dvorane in takšna ekipa so sanje vsakega producenta in režiserja. S koproducentom Danijem Streharjem dekleta včasih obiščeva pred predstavo in priznati moram, da ob vstopu v garderobo začutim kanček ljubosumja,« je iskren Ranko. Sam namreč v zaodrju nikoli ni imel tako glasne družbe. »Naše dame se tam neizmerno zabavajo in so prava družina, kar se pozna na odru.«

Ob vprašanju, ali to pomeni, da lahko pričakujemo nadaljevanje uspešnice, se Ranko le skrivnostno nasmehne: »Nekaj se šušlja o drugem delu, Desa pa pravi, naj že pohitimo, ker ni vsak dan mlajša.«