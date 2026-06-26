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Noseča Nina Pušlar pripravila nepozabno presenečenje za seniorke (FOTO)

Posebno srečanje v zaodrju je zaznamovalo večer, ki se je nato nadaljeval ob petju, plesu in festivalskem vzdušju.
Nina Pušlar. FOTO: Osebni Arhiv

Nina Pušlar. FOTO: Osebni Arhiv

Pridružila se jim je tudi Aleksandra Balzamovič. FOTO: Osebni Arhiv

Pridružila se jim je tudi Aleksandra Balzamovič. FOTO: Osebni Arhiv

V njihovi družbi je bila tudi Ana Petrič. FOTO: Osebni Arhiv

V njihovi družbi je bila tudi Ana Petrič. FOTO: Osebni Arhiv

Nina Pušlar. FOTO: Osebni Arhiv
Pridružila se jim je tudi Aleksandra Balzamovič. FOTO: Osebni Arhiv
V njihovi družbi je bila tudi Ana Petrič. FOTO: Osebni Arhiv
Kaja Grozina
 26. 6. 2026 | 13:03
1:56
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Za skupino stanovalk domov za starejše iz Vrtojbe in Bežigrada bo letošnji BrassFest Medvode ostal v posebnem spominu. V okviru projekta Prijazno življenje so namreč doživele srečanje z eno najbolj priljubljenih slovenskih pevk, Nino Pušlar, ki si je tik pred nastopom vzela čas za prijeten klepet, skupne fotografije in objeme.

Pridružila se jim je tudi Aleksandra Balzamovič. FOTO: Osebni Arhiv
Pridružila se jim je tudi Aleksandra Balzamovič. FOTO: Osebni Arhiv

Pevka, ki pričakuje prvega otroka, je obiskovalke sprejela v zaodrju z že lepo vidnim nosečniškim trebuščkom. Srečanje je minilo v sproščenem in toplem vzdušju, seniorke pa so bile navdušene, da so svojo glasbeno vzornico spoznale tudi zunaj odrskih luči. Nastalo je več spominskih fotografij, ki bodo zagotovo še dolgo ohranjale spomin na nepozaben večer.

Obisk Medvod je bil del projekta Prijazno življenje, ki starejšim omogoča nova doživetja ter spodbuja medgeneracijsko druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Dan se je začel v Gostilni Mihovec v Zgornjih Pirničah, kjer je udeleženke sprejela priznana chefinja Mojca Mihovec. Tam jih je čakalo tudi prvo presenečenje – igralka Aleksandra Balmazović, ki jo številni gledalci poznajo iz priljubljenih slovenskih serij. Ob skupni mizi so se pogovarjali o igralskem poklicu, življenjskih izkušnjah, družini in pomenu ohranjanja pristnih medčloveških odnosov.

V njihovi družbi je bila tudi Ana Petrič. FOTO: Osebni Arhiv
V njihovi družbi je bila tudi Ana Petrič. FOTO: Osebni Arhiv

Vrhunec dneva je sledil zvečer na festivalu BrassFest Medvode. Ko je Nina Pušlar stopila na oder, so seniorke z navdušenjem prepevale njene uspešnice, plesale in uživale v festivalskem vzdušju skoraj do polnoči. Njihova dobra volja je pritegnila tudi druge obiskovalce, ki so se jim spontano pridružili. Projekt znova dokazuje, da nepozabna doživetja nimajo starostnih omejitev. 

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