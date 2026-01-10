Noseča slovenska vplivnica povedala resnico o partnerju: »Cele dneve dela«

Vplivnica in podjetnica Petra Parovel je svojim sledilcem spet ponudila košček zasebnega življenja – brez dlake na jeziku. Na Instagramu je namreč razkrila, kako zelo je njen mož predan svojemu projektu. Kot pravi, na njem dela že več kot leto dni, vložil je tudi veliko denarja, a Petra poudarja, da je to »zanemarljivo« v primerjavi z njegovim vložkom »časa in živcev«. »Cele dneve dela, ga morem prav spraviti z računalnika in spominjati, da življenje teče.« Dodala je še, da verjame vanj in ga močno podpira ter ponosno zaključila z: »Res kapo dol, Mitja.«

Petra Parovel brez olepševanja: »Cele dneve dela, ga moram spravit z računalnika« – in ja, noseča je! FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo, in sicer je objavila fotografijo svojega trebuščka in dala vedeti, da je nosečnost zanjo vse prej kot lahkotna. Zapisala je: »Poglejte, kako rastem. Ne, saj so to samo naključne fotografije, ki jih imam trenutno na telefonu – vse, kar se mi dogaja v zadnjih treh mesecih. Zadnja dva meseca bom pa večino časa očitno preživela kar v postelji. Ampak danes sem imela ginekologa, vse je v redu, vse štima, vse gre po pravih tirnicah. Nisem pa vedela, da je lahko nosečnost tako naporna, čeprav sem to že enkrat prestala … Saj bo. Še malo. 1. marec, menda – in trenutno vse po načrtu.«

Torej: on je »prilepljen« na računalnik in gradi projekt, ona pa šteje dneve do marca – očitno sta oba v obdobju, ko se doma dela na polno. Kako bo videti njun finiš do poroda? Petra bo, kot kaže, sledilce še naprej pridno obveščala o poteku, vse dobro in lep zaključek nosečnosti pa ji želimo tudi v našem uredništvu.