  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZKRILA PODROBNOSTI

Noseča slovenska vplivnica povedala resnico o partnerju: »Cele dneve dela«

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo.
FOTO: Instagram
FOTO: Instagram
N. P.
 10. 1. 2026 | 20:13
1:57
A+A-

Vplivnica in podjetnica Petra Parovel je svojim sledilcem spet ponudila košček zasebnega življenja – brez dlake na jeziku. Na Instagramu je namreč razkrila, kako zelo je njen mož predan svojemu projektu. Kot pravi, na njem dela že več kot leto dni, vložil je tudi veliko denarja, a Petra poudarja, da je to »zanemarljivo« v primerjavi z njegovim vložkom »časa in živcev«. »Cele dneve dela, ga morem prav spraviti z računalnika in spominjati, da življenje teče.« Dodala je še, da verjame vanj in ga močno podpira ter ponosno zaključila z: »Res kapo dol, Mitja

Petra Parovel brez olepševanja: »Cele dneve dela, ga moram spravit z računalnika« – in ja, noseča je! FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Petra Parovel brez olepševanja: »Cele dneve dela, ga moram spravit z računalnika« – in ja, noseča je! FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo, in sicer je objavila fotografijo svojega trebuščka in dala vedeti, da je nosečnost zanjo vse prej kot lahkotna. Zapisala je: »Poglejte, kako rastem. Ne, saj so to samo naključne fotografije, ki jih imam trenutno na telefonu – vse, kar se mi dogaja v zadnjih treh mesecih. Zadnja dva meseca bom pa večino časa očitno preživela kar v postelji. Ampak danes sem imela ginekologa, vse je v redu, vse štima, vse gre po pravih tirnicah. Nisem pa vedela, da je lahko nosečnost tako naporna, čeprav sem to že enkrat prestala … Saj bo. Še malo. 1. marec, menda – in trenutno vse po načrtu.«

Torej: on je »prilepljen« na računalnik in gradi projekt, ona pa šteje dneve do marca – očitno sta oba v obdobju, ko se doma dela na polno. Kako bo videti njun finiš do poroda? Petra bo, kot kaže, sledilce še naprej pridno obveščala o poteku, vse dobro in lep zaključek nosečnosti pa ji želimo tudi v našem uredništvu.

Več iz teme

petra parovelMitja Parovelinstagramdružbena omrežjanosečnostmaterinstvodružinamoždelo
ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Slovenija
VABILO DOBILO SEDEM STRANK

Po revoltu so iz stranke NOT poslali Golobu uradno zahvalo, ker niso povabljeni na delovno kosilo

Predsednik stranke Boris Žulj upa, da bo prihodnjič miza dovolj velika tudi za tiste, ki trenutno sedijo nekoliko dlje od nje. Na delovno kosilo, ki ga bo gostil Robert Golob, so bile povabljene stranke SD, Levica, Prerod, Vesna, Mi, socialisti, Pirati in Resni.ca.
10. 1. 2026 | 21:04
20:13
Bulvar  |  Domači trači
RAZKRILA PODROBNOSTI

Noseča slovenska vplivnica povedala resnico o partnerju: »Cele dneve dela«

Sledilce je razveselila še z eno ganljivo objavo.
10. 1. 2026 | 20:13
19:53
Bulvar  |  Tuji trači
OPRAVIČILA SE JE

Radijka Sabina ni vedela, da ima vklopljen mikrofon: »On je najbolj neumen od vseh, sociopat je in bedak«

Voditeljica hrvaškega nacionalnega radia je bentila nad sodelavci, slišala pa jo je vsa domovina.
10. 1. 2026 | 19:53
19:16
Novice  |  Svet
VOJNA V UKRAJINI

Strahovi pred 3. svetovno vojno vse večji: Rusija napadla z »neustavljivo« raketo, Medvedjev objavil video napada (VIDEO)

Dmitrij Medvedjev je danes objavil video nočnega napada. Ukrajinske oblasti so včeraj sporočile, da so bile v prestolnici ponoči ubite štiri osebe, najmanj 22 ljudi pa je ranjenih.
10. 1. 2026 | 19:16
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEKAČ

Človek v drevesu začuti čas

Če odpreš letnice, vidiš desetletja vetra, dežja in sonca, pravi Anton Kosmač, nekoč maratonec, zdaj pa mizar, ki izdeluje pohištvo iz masivnega lesa.
Vane D. Fortič10. 1. 2026 | 19:00
18:38
Novice  |  Nedeljske novice
DAMJAN PROŠT

Damjan moli za Niko in Domna

Selški župnik ne skriva, da je velik navijač Prevčevih, z njimi so povezane tudi letošnje farne jaslice.
Drago Perko10. 1. 2026 | 18:38

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki