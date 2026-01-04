Nostalgija, bolečina in navdih: zgodba za pesmijo Žana Serčiča

Žan Serčič bo v ponedeljek na radijske valove poslal novo pesem Vse bilo je prav, videospot na YouTubu pa si lahko ogledate od prve sekunde novega leta. V njem se sreča z mlajšo verzijo samega sebe. Z nostalgijo, mladostno navihanostjo in kančkom bolečine se spominja svojih otroških dni, svobode in izgube, ki ga zaznamuje skozi njegovo ustvarjanje. Najstniški simpatiji sta upodobila Juš Zdešar in Khaleesi Luna Meglič, na koncu pa skozi vrata vstopi Lea Mihevc, zvezda serija Nemirna kri, ki napoveduje nadaljevanje te zgodbe.

Mladega Žana in njegovo simpatijo sta upodobila igralca Juš in Khaleesi Luna. FOTO: KATJA GROBELNIK

»Že dolgo se na snemanju nisem tako zelo zabaval. Pesem govori o zavedanju in hvaležnosti, da se vse stvari v življenju zgodijo z razlogom. Vsi lepi in težki trenutki so nas zgradili v ljudi, kakršni smo danes. Vsi imamo svojo preteklost, rane in slabosti, ki se jih je dobro zavedati, sploh v odnosu, ob pogledu na nekoga, ki vse to vidi in sprejema ter ti dovoli, da si lahko iz dneva v dan boljši. Soočiti se z otroškimi spomini ni vedno lahko, je pa nujno za razumevanje sebe in odnosov. Hkrati vedno bolj čutim, da moja glasba navdihuje tudi druge,« pravi Žan.

Vse bilo je prav napoveduje njegov novi album, ki ga bo predstavil na valentinovo. FOTO: OSEBNI ARHIV

Za njim je še eno uspešno leto. Lani je namreč praznoval 30. rojstni dan in 15 let glasbene poti. Zapomnil si ga bo vsaj po odmevnih nastopih v Križankah in Cankarjevem domu, kjer je posnel svoj drugi koncertni album, od singlov pa velja omeniti pesmi Nekdo, Kamasutra ter Plamen in kri, ki je bil po uradnih podatkih Zavoda IPF največkrat predvajana pesem prvih desetih mesecih minulega leta. Ali je bila to tudi največkrat predvajana pesem leta, bo jasno ob koncu zime. Vse naštete pesmi in Vse bilo je prav bo Žan zbral na četrtem studijskem albumu Na Ulicah srca, ki bo uradno izšel na valentinovo, prvič pa mu boste lahko v živo prisluhnili ob koncertu na velikem odru ljubljanske Odiseje BTC (glasbeno, filmsko in kino zabavišče na lokaciji nekdanjega Koloseja).