Po izpadu Sandija in Viki v šov prihaja nov par! Ljubezen bosta iskala nekdanja misica in maser

Resničnostni eksperiment Poroka na prvi pogled je doživel nov preobrat. Po odhodu Sandija in Viki sta na prizorišče stopila nova udeleženca, ki bosta po napovedih ustvarjalcev poskrbela za svežo dinamiko, presenečenja in morda tudi kakšen spor. Njuna zgodba se šele začenja, a že prvi vtisi med sotekmovalci napovedujejo zanimiv razvoj dogodkov.

Maser in kadrovica, ki si želita iskrenosti

Novi ženin je Gašper, po poklicu maser, zaposlen pa je v logistiki. Za seboj ima dolgoletno zvezo in otroka. Pravi, da ga je ta izkušnja naučila dragocene lekcije: »Nikoli ne smeš izgubiti samega sebe.« V eksperiment se je prijavil, ker mu klasični načini iskanja ljubezni niso prinesli uspeha — zdaj se je odločil zaupati strokovnjakom.

Ločen oče dveh hčera iskreno priznava, da v prejšnjem zakonu ni znal sprejemati kompromisov. FOTO: Planet Tv

»Moja bodoča žena ne bo nikoli prikrajšana za masažo, ne bo kovačeva kobila,« je dodal v smehu. Prijatelji ga opisujejo kot zvestega in predanega partnerja.

Njegova novopečena žena je Tanja s Štajerske. Kadrovica, nekdanja prva spremljevalka miss Slovenije, ki jo prijateljice opisujejo kot srčno in posebno. Ni »tipična Slovenka«, pravijo, in si želi partnerja, ki bo vsaj tako močan, kot je sama – tudi v dobesednem smislu: želi si, da moški ne bi bil nižji od nje, saj je sama precej visoka.

Je nekdanja tekmovalka za miss Slovenije, danes pa jo ljudje poznajo kot inteligentno, prijazno in spoštljivo žensko, ki ostaja zvesta sama sebi. FOTO: Planet Tv

Nova dinamika med pari

Ob prihodu pred kamere sta Gašper in Tanja delovala nekoliko zadržano: on je bil umirjen in premišljen, ona odprta in nasmejana. Med sotekmovalci so se hitro pojavili prvi komentarji: »Videti sta popolnoma različna, a morda se ravno v tem skriva njuna moč,« je dejal eden od njih.

V šov Poroka na prvi pogled sta vstopila Tanja in Gašper. FOTO: Zajem Zaslona Planet Tv

Strokovnjaki, ki spremljajo njun razvoj, menijo, da prav nasprotja pogosto ustvarijo najmočnejše vezi. Producentska ekipa napoveduje, da bo prihod novega para vplival tudi na dinamiko drugih; nekateri ju bodo sprejeli kot svež veter, drugi pa kot potencialno grožnjo ravnovesju, ki se je začelo šele oblikovati.

Njuna zgodba se šele začenja, a jasno je, da bosta Gašper in Tanja v šov vnesla novo energijo, iskrice in morda tudi kakšen čustveni preobrat.

Gašper Mikolič. FOTO: Planet Tv