VEČNA ZAOBLJUBA

Novi trend znanih Slovencev: osvojil je Plestenjaka, Bizovičarja, Goloba, Gartnerja ...

Lani in letos so številni znani Slovenci stopili pred oltar v zrelih letih in ujeli srca javnosti – od glasbenikov do državnikov. Preverili smo, kako so bile videti njihove poročne zgodbe.
Iztok in Monika z Janom Plestenjakom. FOTO: O

FOTO:

Slo., Strunjan, 6.9.2025, poroka Golob, foto: Dejan Javornik FOTO: Foto:dejan Javornik

Katarina Čas FOTO: Ana Gregorič Delo

Tadeja in Jan. FOTO: Zaslonski Posnetek

Septembra lani sta Tina Gaber in Robert Golob svojo zvezo potrdila še s poroko. FOTO: Osebni Arhiv

Katarina in njen Luca. FOTO: Nadja Wohlleben Reuters

nina pečar Boštjan Romih FOTO: Osebni Arhiv

 27. 5. 2026 | 08:45
 27. 5. 2026 | 09:57
V zadnjem času v Sloveniji opažamo nov trend med znanimi osebnostmi – poroke v zrelih letih, pogosto okoli 50. leta. Lani in letos so številni javni obrazi iz glasbe, politike in zabavne industrije stopili pred oltar in pokazali, da ljubezen ne pozna starostnih meja.

Jan Plestenjak – romantična obljuba v Škofji Loki

Priljubljeni pevec Jan Plestenjak je konec leta 2025 uradno potrdil, da se je poročil s svojo izbranko Tadejo Majerič, zdaj Tadejo Plestenjak. Ceremonija je bila intimna in diskretna, potekala je v Škofji Loki, kraj, ki ima za Jana poseben pomen, saj je tam preživel svoje otroštvo. Par je o svoji zvezi dolgo molčal pred javnostjo, a potem delil le peščico utrinkov, med katerimi sta izstopala poročna prstana in zahvala sledilcem za lepe želje.

Tadeja in Jan. FOTO: Zaslonski Posnetek
Iztok Gartner – intimen “da” brez pompa

Voditelj in podkaster Iztok Gartner je svojo ljubezen do partnerice Monike okronal z zakonsko obljubo na zelo zasebni poroki. Obred je bil sklenjen brez prič, brez svatov in brez velikega pompa, zgolj v ozkem krogu, a je bil za Gartnerja izjemno poseben trenutek. Po obredu je sledilo slavje, na katerem je pevec Jan Plestenjak presenetil par z izvedbo ene svojih pesmi, kar je dogodek naredilo še bolj čustven in nepozaben.

Iztok in Monika z Janom Plestenjakom. FOTO: O
Robert Golob – predsednik vlade v objemu ljubezni

Premier Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber sta septembra 2025 stopila pred oltar in si voščila večno zvestobo ob čudovitem obmorskem ambientu v Vili Tartini v Strunjanu, kjer je obred vodil ljubljanski župan. Poroka je potekala stran od oči javnosti, v družinskem krogu in brez množice medijev, kar je zakoncema omogočilo intimen in pristno doživetje ob posebnem dnevu.

Septembra lani sta Tina Gaber in Robert Golob svojo zvezo potrdila še s poroko. FOTO: Osebni Arhiv
Lado Bizovičar – na gradu Socerb obljubil večno zvestobo

Priljubljeni voditelj in komik Lado Bizovičar ter njegova dolgoletna partnerica Anela Šabanagić sta si na gradu Socerbu po skoraj desetletju zveze izmenjala poročne zaobljube. Dan, ki sta ga skrbno skrivala pred javnostjo, je bil romantičen in sproščen, z nasledstvom družine in prijateljev, ki so prišli deliti srečne trenutke. Par ima dve hčerki, ki sta bili del njihove življenjske zgodbe že dolgo pred poroko.

Katarina Čas

Slovenska igralka Katarina Čas je minulo soboto dahnila usodni "da" slovensko-italjanskemu skladatelju filmske glasbe Luci Ciutu. Par se je poročil v romantičnem Trstu, med svati pa ni manjkalo znanih obrazov – Katarinina priča je bil njen igralski kolega Jurij Zrnec.

Katarina in njen Luca. FOTO: Nadja Wohlleben Reuters
Na svoj usodni da še čakajo

V zadnjem času ljubezen pri znanih Slovencih cveti tudi v zrelih letih, ob tem pa se je pojavila še ena zanimiva zgodba – številni javni obrazi so na poti do Abrahama ali pa so ga ravno srečali. Med njimi je Boštjan Romih, ki je po ločitvi svojo naklonjenost našel z violinistko Nino Pečar, s katero sta večkrat opazovana skupaj in ne skrivata čustev.

nina pečar Boštjan Romih FOTO: Osebni Arhiv
Matevž Šalehar – Hamo je po razhodu s Taro Zupančič v novi zvezi s televizijsko novinarko. Tudi Bor Zuljan, nekdanji kitarist skupine Šank Rock, je v romantični zvezi z Urško Klakočar Zupančič, kar sta oba javno potrdila in večkrat pokazala svojo povezanost. Trend ljubezni pri znanih Slovencih tako dokazuje, da za pravo srečo ni omejitev glede starosti, hkrati pa se javnost z zanimanjem spremlja, kdo bo naslednji v srcu našel svojo boljšo polovico.

