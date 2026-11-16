Odhod Nastje in konec ekipnega tekmovanja v šovu Življenje na tehtnici ne prineseta miru. Med preostalimi sedmimi tekmovalci še vedno vladajo napetosti, v ospredju pa je znova Stanka. Tokrat se zaplete z Aleksandrom, ki ji brez ovinkarjenja pove, kaj si misli o njej.

Stanka želi z Aleksandrom razčistiti njun odnos, saj opaža, da se ji izogiba. »Jaz sem se odmaknil od tebe,« ji odgovori in pojasni, da ima dovolj nenehnih nesoglasij. »Ne moreš ti, ne moreš ti pričakovati dobrih odnosov, če se skoz kregaš,« ji očita. Stanka njegove besede zavrne. »To zame ni kreg. To so dejstva,« vztraja. Prepričana je, da zgolj pove svoje mnenje, za napetosti med tekmovalci pa krivi predvsem Denisa. »Glavni akter teh natolcevanj je Denis.«

»V tej zgodbi me oni uničujejo«

Pogovor se hitro vrne tudi k Nastji, ki je Stanki ob odhodu očitala, da želi sotekmovalce psihično uničiti. Stanka je zaradi teh besed še vedno prizadeta in meni, da so na Nastjino mnenje vplivali drugi. »V tej zgodbi me oni uničujejo,« pove in poudari, da sama ni povzročala prepirov, temveč je želela povedati resnico.

Aleksandra pa njena pojasnila ne prepričajo. Ko Stanka napove, da se bo borila za finale, ji odgovori: »Samo bomo pa videli, kaj bo tehtnica pokazala.« Nato izreče še »Zame ona ne obstaja več.«

Skregana tekmovalca se pomerita še v kvizu

Spor med tekmovalcema dobi zanimivo nadaljevanje pri prvem individualnem izzivu, kvizu o prehrani. Prav Aleksander in Stanka se namreč uvrstita v finale, kjer o zmagovalcu odloča dodatno vprašanje o energijski vrednosti grama alkohola.

Aleksander odgovori pet kalorij, Stanka pa sto. Ker je pravilen odgovor sedem kalorij, zmaga in si zagotovi pravico prve izbire v skrivnostni skušnjavi. Izbere Saro, ki nato izbere Edina, ta Sabino, Sabina pa preseneti z izbiro Stanke. Stanka zatem izbere Anjo, Denis pa ostane edini, ki ga nihče ne izbere.

Voditelj Klemen Bučan za konec tekmovalcem naroči, naj si zapomnijo, koga so izbrali in kdo je izbral njih, pomena teh odločitev pa še ne razkrije.