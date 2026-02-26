  • Delo d.o.o.
VROČE IZ IZOLE

Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Izolski utrinek predsednice Državnega zbora je sprožil val komentarjev.
Urška in Mef FOTO: Facebook
Urška in Mef FOTO: Facebook
A. G.
 26. 2. 2026 | 17:25
2:31
A+A-

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes na svojem Facebook profilu delila fotografijo iz sončnega popoldneva v Izoli, kjer se je družila z lokalnimi prebivalci in znanimi Slovenci. Na fotografiji je poleg nje tudi Drago Mislej – Mef, slovenska glasbena legenda in pesnik, ki je skozi desetletja zaznamoval domačo glasbeno sceno. V objavi je predsednica DZ zapisala, da je bil dan lep in sončen ter da je bilo prijetno poklepetati tudi z Mefom, ki je znan po svojih uspešnicah in po tem, da je pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

Fotografija prikazuje sproščeno druženje in prijateljski pogovor med Urško in Mefom, kar so sledilci hitro komentirali. Pod objavo se je namreč usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Svoboda je za ljudi, ki znajo svobodno misliti in ustvarjati. Če bi se mi znali obnašati in delati, tako kot Švicarji, bi že davno prehiteli Švico, ampak brez poštenja in spoštovanja smo lahko samo Švicarji ki 'švicajo'!«, »A sedaj se ne bi smela slikati, a naj gre v klet na Trstenjakovo. Mi smo jo imeli v Kopru, zelo luštna pupca, samo še Bor je manjkal, pa drugič.«, »A tole pa dam obema še 100 točk. Mef je naš in Urška takisto. Obema veliko sreče in zdravja še 50 let.«, »Kaj je afna pokvarjena, se hodiš slikat okoli, mi te pa plačujemo? Malo več resnosti in odgovornosti bi pa lahko imeli. Takih pajacev, ki jih mamo sedaj v vladi, jih pa ni bilo v Sloveniji. Če bi bili pa v Jugoslaviji, bi jih pa drugi dan zmanjka!«, »Simpatična oba«.

Sledilci že ugibajo, kakšen bo odziv Bora Zuljana, znanega glasbenika, ki se je v preteklosti pojavljal v medijskih zapisih v povezavi z Urško. Javne izjave ali komentarji Bora Zuljana glede te fotografije zaenkrat še niso znani, a spletni forumi in družbena omrežja so polna špekulacij in zabavnih predlogov. Ta objava tako predstavlja kombinacijo kulturnega in družabnega utrinka, ki je pritegnil pozornost tako ljubiteljev glasbe kot tudi sledilcev političnih dogajanj v Sloveniji. Novica prihaja le nekaj dni po tem, ko so mediji poročali o Urškinem družinskem življenju – pred tednom dni je na družbenih omrežjih delila redko fotografijo svojih sinov ob praznovanju 13. rojstnega dne, kar je sprožilo val pozitivnih komentarjev.

Drago Mislej – MefUrška Klakočar Zupančičdružbena omrežjapolitikaglasbaSlovenija
18:00
Lifestyle  |  Stil
RAZLOGI

Tega ne bi pričakovali: zato se rojeva vse manj otrok

Sociologinja povezuje nenaden globalni padec natalitete z rastjo uporabe pametnih telefonov.
26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
S.O.S. KVINTET

Malo poseben

Tak je naslov nove igrive polke, ki poslušalca pritegne z lahkotno melodijo in simpatično zgodbo, v kateri ne manjka humorja.
Mojca Marot26. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za globoke občutke in jasne misli

Odnosi bodo deležni pomirjujočega vpliva, zato je to ugoden čas za srčne pogovore in umetniške dejavnosti.
Delo UI26. 2. 2026 | 18:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
