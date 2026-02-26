Nova fotografija Urške sprožila val ugibanj, le kaj bo rekel njen Bor? (FOTO)

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je danes na svojem Facebook profilu delila fotografijo iz sončnega popoldneva v Izoli, kjer se je družila z lokalnimi prebivalci in znanimi Slovenci. Na fotografiji je poleg nje tudi Drago Mislej – Mef, slovenska glasbena legenda in pesnik, ki je skozi desetletja zaznamoval domačo glasbeno sceno. V objavi je predsednica DZ zapisala, da je bil dan lep in sončen ter da je bilo prijetno poklepetati tudi z Mefom, ki je znan po svojih uspešnicah in po tem, da je pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

Fotografija prikazuje sproščeno druženje in prijateljski pogovor med Urško in Mefom, kar so sledilci hitro komentirali. Pod objavo se je namreč usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Svoboda je za ljudi, ki znajo svobodno misliti in ustvarjati. Če bi se mi znali obnašati in delati, tako kot Švicarji, bi že davno prehiteli Švico, ampak brez poštenja in spoštovanja smo lahko samo Švicarji ki 'švicajo'!«, »A sedaj se ne bi smela slikati, a naj gre v klet na Trstenjakovo. Mi smo jo imeli v Kopru, zelo luštna pupca, samo še Bor je manjkal, pa drugič.«, »A tole pa dam obema še 100 točk. Mef je naš in Urška takisto. Obema veliko sreče in zdravja še 50 let.«, »Kaj je afna pokvarjena, se hodiš slikat okoli, mi te pa plačujemo? Malo več resnosti in odgovornosti bi pa lahko imeli. Takih pajacev, ki jih mamo sedaj v vladi, jih pa ni bilo v Sloveniji. Če bi bili pa v Jugoslaviji, bi jih pa drugi dan zmanjka!«, »Simpatična oba«.

Sledilci že ugibajo, kakšen bo odziv Bora Zuljana, znanega glasbenika, ki se je v preteklosti pojavljal v medijskih zapisih v povezavi z Urško. Javne izjave ali komentarji Bora Zuljana glede te fotografije zaenkrat še niso znani, a spletni forumi in družbena omrežja so polna špekulacij in zabavnih predlogov. Ta objava tako predstavlja kombinacijo kulturnega in družabnega utrinka, ki je pritegnil pozornost tako ljubiteljev glasbe kot tudi sledilcev političnih dogajanj v Sloveniji. Novica prihaja le nekaj dni po tem, ko so mediji poročali o Urškinem družinskem življenju – pred tednom dni je na družbenih omrežjih delila redko fotografijo svojih sinov ob praznovanju 13. rojstnega dne, kar je sprožilo val pozitivnih komentarjev.