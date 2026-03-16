Nova krona za miss Slovenije nosi zgodbo slovenske identitete

Še malo, pa bomo dobili novo miss Slovenije, ki se ji bo na glavi lesketala krona. Ta presega vlogo simbola lepote in predstavlja nosilko vrednot, odgovornosti ter spoštovanja slovenske identitete, pravi Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije za miss sveta. »V sebi združuje desetletje razvoja projekta Miss Slovenije, povezovanja ljudi, idej in krajev ter zavezanosti promociji Slovenije doma in v mednarodnem prostoru. Nosilka krone s ponosom, dostojanstvom in srčnostjo predstavlja vrednote, ki oblikujejo slovensko družbo,« je za Slovenske novice povedala Verkova, ki je prvič za naš in vaš najljubši časopis predstavila novo krono, ki jo bo konec marca s ponosno dvignjeno glavo in velikanskim nasmehom nosila letošnja najlepša.

Takole so testirali 3D-natisnjeno krono. FOTO: Luka Knez – Luktiva

Izdelalo jo je podjetje Martmetal iz Lendave, na podlagi idejne zasnove Jelke Verk in oblikovalske vizije Luke Kneza so iskali optimalne tehnične rešitve ter krono razvili z veliko premišljenosti, inovativnosti in tehnične dovršenosti. Izdelava temelji na sodobnih in naprednih tehnoloških postopkih, ki se prepletajo s strokovnim znanjem ter razumevanjem simbolnega pomena posameznih elementov. Pri vsakem detajlu je bila v ospredju zavest, da krona ni zgolj oblikovni izdelek, temveč nosilka simbolike in vrednot projekta Miss Slovenije.

Zato ne preseneča, da so v simboliki krone združeni ključni elementi slovenske identitete. Triglav predstavlja trdnost, pogum in narodno povezanost, satje simbolizira sodelovanje, skupnost in moč povezovanja – sporočilo, da največje zgodbe nastajajo takrat, ko posamezniki delujejo kot celota. Poseben poudarek je lesen lipov list, ki ga je izdelala Andreja Lukanič Janežič. Simbolizira domačnost, spoštovanje in mir, les poudarja povezanost Slovenije z gozdovi in njenim naravnim bogastvom. Krona tako presega svojo funkcionalno vlogo in postaja del širše zgodbe slovenske identitete. Pri izdelavi sta sodelovali tudi podjetji Brušenje in poliranje Ravnikar in Lucky Art – Srečo Žagar. Njihovo skupno delo potrjuje, da slovensko podjetništvo uspešno združuje inovativnost, tradicijo in napredne tehnologije ter skozi povezovanje ustvarja izdelke z globokim pomenom, odgovornostjo in ponosom.

Nosilke nazivov, vsaka s svojo kronico FOTO: Miss Slovenije

Finalna prireditev Miss Slovenije bo 29. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Če jo želite doživeti v živo, si zagotovite vstopnico na spletni strani missslovenije.si. Ne pozabite glasovati za svojo izbranko, kandidatka, ki ji boste namenili največ glasov, bo postala miss Slovenskih novic.