Nova ljubezen? Ne boste verjeli, s katerim vplivnim Slovencem so ujeli Sašo Lendero

Vse glasnejše so govorice, da imamo nov par na domači sceni. Nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela in priljubljeno pevko Sašo Lendero naj bi v zadnjem času ob različnih priložnostih večkrat opazili skupaj.

Revija Lady je zdaj objavila fotografijo iz ljubljanskega nakupovalnega središča, kjer sta si Saša in Tomaž ogledovala cvetje in rastline.

Pevka se je sicer leta 2023 razšla z dolgoletnim partnerjem Miho Hercogom, s katerim imata tudi hčerko Arjo. Vesel je ločen od leta 2021.

Sašo smo vprašali, ali sta z Veselom res v romantičnem razmerju. Na naše sporočilo nam (še) ni odgovorila.

-> Nedolgo nazaj je Saša Lendero gostila v našem podkast studiu, kjer je iskreno spregovorila o tem, kako močno jo je prizadela ločitev. Prisluhnite tukaj.