Nova miss Slovenije je postala Elin Kos! (FOTO in VIDEO)

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so razglasili novo miss Slovenije 2026. To je postala Elin Kos! Prva spremljevalka je Taja Kac, druga spremljevalka pa Dajana Mijatović. Na prireditvi je sodelovalo 15 finalistk. Že uvrstitev v finale je bil uspeh, saj se je na izbor prijavilo več kot 170 deklet. Letos po dolgem času dogodek ni bil namenjen le povabljenim, tako da so bile na voljo tudi vstopnice za širšo javnost. Na dogodku, ki sta ga povezovala Maja Čolić in Klemen Bunderla, smo bile tudi Slovenske novice.

Nova miss Slovenije je prejela posebno krono, ki nosi močno simboliko. V njej se prepletajo ključni elementi slovenske identitete – Triglav kot simbol trdnosti in poguma, satje kot znak skupnosti ter lipov list, ki predstavlja domačnost in mir.

Krona za miss Slovenije 2026 FOTO: Anže Krže

Za krono se je letos potegovalo naslednjih petnajst finalistk: 21-letna Elin Kos iz Poljan nad Škofjo Loko, 23-letna Mimi Kete iz Portoroža, 18-letna Taja Škarjot iz Ljutomera, 21-letna Izolčanka Gaia Pangerc, 22-letna Lara Žgajnar iz Grosuplja, 21-letna Eva Žižek iz Cerkelj na Gorenjskem, 20-letna Dajana Mijatović iz Domžal, 19-letna Radovljičanka Julija Golob, 25-letna Ana Elez iz Zagorja ob Savi, 20-letna Nika Amon iz Šmarja pri Jelšah, 21-letna Larisa Ozimek iz Sela pri Šumberku, 20-letna Elvira Zalokar iz Šmarjete, 25-letna Nina Koščak iz Cerkelj na Gorenjskem, 22-letna Tržičanka Zala Šarabon in 22-letna Taja Kac iz okolice Dravograda.

Kdo je Elin Kos

Elin Kos je 21-letnica iz Poljan nad Škofjo Loko, študentka drugega letnika Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Finančna pismenost je pomembna življenjska veščina, ki posamezniku daje varnost in stabilnost, meni Elin, in še, da sta zelo pomembni osebna rast in srčna plat človeka. Devet let je obiskovala Konservatorij za glasbo in balet. »Ples me je naučil discipline, vztrajnosti in predanosti – vrednot, ki jih danes prenašam na vsa področja življenja.« Danes svojo disciplino in strast usmerja v fitnes, pilates ter raziskovanje kultur, ki ji širijo obzorja. »Verjamem, da lahko iskrena beseda in pozornost nekomu spremenita dan. Živim s pozitivnim pogledom na svet.« Opisala se je kot energično in zanesljivo osebo, ki vedno poprime za delo in je pripravljena stati ob strani drugim, saj ji iskrena srčnost in podpora pomenita vse.

Elin Kos s krono, ki jo je na prejela na prireditvi. FOTO: Matej Družnik

Podelili več drugih nazivov

Še preden je bila znana miss Slovenije 2026, so na prireditvi podelili nekaj drugih nazivov. Miss Slovenskih novic je postala gimnazijka Taja Škarjot. Miss simpatičnosti sta postali Elin Kos in Nika Amon. Ana Elez je postala miss fotogeničnosti, Taji Kac pa je pripadel naziv miss osebnosti.

Vseh petnajst finalistk FOTO: Matej Družnik

Dekleta so se na začetku prireditve pokazala v zeleni obleki. FOTO: S. N.

Izbor se ne vrti le okoli lepote

Lastnica licence Jelka Verk nad letošnjo zasedbo ni skrivala navdušenja: »Vsaka posebej je resnično zanimiva. Zdi se mi, da ima vsaka od njih zelo močno vsebino in prepričana sem, da bo projekt dekletom dobro služil tudi po koncu tekmovanja – za njihovo življenje, glede na njihove interese, zanimanja in cilje.«

Izbor najlepše Slovenke se že vrsto let ne vrti le okoli lepote. Dekleta, ki sodelujejo na izboru za miss Slovenije, morajo imeti več kot le lep obraz, imeti morajo še druge odlike, prav vse je pomembno. »Ko sem prevzela organizacijo, sem si jasno zadala cilj, da projekt Miss Slovenije preseže okvir klasičnega lepotnega tekmovanja,« je za Slovenske novice povedala Jelka Verk. »Projekt smo vsebinsko nadgradili z izobraževanji, sodelovanjem s slovenskimi podjetji ter poudarkom na podjetništvu, trajnosti, digitalni pismenosti in osebni rasti. Finalistke danes niso zgolj tekmovalke, temveč mlade ženske, ki skozi projekt pridobivajo konkretna znanja, samozavest in širino razmišljanja. Velika sprememba je tudi v tem, da projekt miss Slovenije ni več le en večer v letu, temveč celoletni proces. Gradimo skupnost, povezujemo gospodarstvo in lokalna okolja ter ustvarjamo prostor, kjer se slovensko ne le podpira, temveč tudi živi.