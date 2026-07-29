Nova obraza oddaje Življenje na tehtnici že razburjata gledalce: »Žal se bo zdravje udeležencev ponovno ... «

Priljubljena oddaja Življenje na tehtnici se jeseni vrača na male zaslone z novo sezono in pomembno spremembo. Potem ko so v preteklih sezonah tekmovalce skozi zahtevno življenjsko preobrazbo vodili drugi strokovnjaki, bosta letos njihova trenerja in mentorja Andrej Pavličević in Valerija Slapnik. Voditeljski stolček ostaja v rokah Klemna Bučana.

Planet TV Andreja in Valerijo predstavlja kot trenerja, ki želita tekmovalcem pomagati do trajnih sprememb življenjskega sloga, ne zgolj do izgubljenih kilogramov. Oba poudarjata, da želita udeležencem predati predvsem znanje, ki ga bodo lahko uporabljali tudi po koncu snemanja, njuna pristopa pa se med seboj nekoliko razlikujeta. Andrej, 24-letni osebni trener, podjetnik in ustvarjalec spletnih vsebin, pravi, da ga pri delu vodi disciplina. Sam je razkril, da je kot najstnik obiskoval šolo hujšanja, zato dobro razume stiske ljudi, ki se spopadajo z odvečnimi kilogrami. Prepričan je, da lahko vsak spremeni svoje življenje, če je pripravljen vložiti dovolj truda. Ob predstavitvi je brez ovinkarjenja napovedal, da pri njem ne bo popuščanja. Kot pravi, ni v oddaji zato, da bi postal prijatelj tekmovalcev, temveč zato, da jih potisne iz cone udobja in jim pomaga doseči cilje.

Na drugi strani Valerija, certificirana osebna trenerka in nekdanja tekmovalka v bikini fitnesu, stavi na nekoliko drugačen pristop. Kot mamica poudarja, da želi tekmovalce predvsem podpirati in motivirati, ob tem pa jih naučiti, da lahko gibanje postane del vsakdanjega življenja. Njena največja želja je, da bi udeleženci po koncu oddaje ohranili zdrave navade in se k njim vračali kasneje. Čeprav produkcija verjame, da bosta v oddajo prinesla svežo energijo, pa prvi odzivi javnosti kažejo precej drugačno sliko. Pod objavami na družbenih omrežjih se je razvila burna razprava, v kateri številni gledalci dvomijo o izbiri novih trenerjev.

Največ pomislekov se nanaša na njune izkušnje pri delu z ljudmi z izrazito debelostjo. Nekateri menijo, da bi morali biti v ospredju predvsem strokovnjaki z dolgoletno univerzitetno izobrazbo s področja športa in zdravja. »Žal se bo zdravje udeležencev ponovno zaupalo trenerjem, ki imajo opravljen vikend tečaj. Stroka, ki dejansko zna delati s tako populacijo in je za to izobražena, očitno ne pride zraven,« je zapisala Sara, njen komentar pa je prejel številne odzive in odobravanja drugih uporabnikov.

Nič manj kritičen ni bil Gaj, ki je zapisal: »Samooklicana trenerka ... bo sedaj pomagala drugim.« Tudi Karmen je priznala, da zaradi novih obrazov oddaje verjetno sploh ne bo več spremljala. Del gledalcev opozarja, da si trenerja zaslužita pošteno priložnost ter da ju bo mogoče oceniti šele, ko se bo nova sezona začela. Ob tem poudarjajo, da zgolj predstavitveni intervjuji še ne povedo, kako uspešna bosta pri motiviranju tekmovalcev. Življenje na tehtnici namreč že vrsto let ni le tekmovanje v izgubljanju kilogramov. Oddaja pogosto odpira tudi teme duševnega zdravja, čustvenega prenajedanja, družinskih stisk in spreminjanja življenjskih navad, zato gledalci od trenerjev pričakujejo veliko več kot zgolj pripravo zahtevnih treningov.