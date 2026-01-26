Nova vinska kraljica Slovenije Nika o sestrah in očetu, ki je »štirikrat poskusil, potem pa obupal«

Poročali smo, da smo konec minulega tedna dobili 29. kraljico, ki bo vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino letos predstavljala na številnih dogodkih doma in v tujini. To je Nika Martinčič iz dolenjskega Šentjerneja, ki je krono prejela od Štajerke Nine Polanec iz okolice Maribora. Novo vinsko kraljico sta v Zdravilišču Radenci, pred kakšnimi 200 gosti, okronala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić in predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec institucije Vinska kraljica Slovenije (VKS), Janez Erjavec.

Nika je stara 24 let in prihaja iz vinarsko-vinogradniške družine iz Šentjerneja, ki vinarstvu posveča več kot sto let. Že od rojstva je bila obkrožena z vinom in se z družino udeleževala vinskih festivalov ter pomagala pri promociji domačih vin. Pred dvema letoma je osvojila naziv 24. Cvičkove princese, letos pa je uradno prevzela krono 29. Vinske kraljice Slovenije. Kot kraljica bo Nika promovirala vino kot simbol druženja in kulture v Sloveniji ter povezovala vino s športom, saj študira kineziologijo na Fakulteti za šport. Njeno poslanstvo je približati vino širši javnosti in pokazati, da tako šport kot vinogradništvo zahtevata disciplino, vztrajnost in spoštovanje procesa.

Nova vinska kraljica je za portal maribor24.si povedala, da je bilo vinogradništvo in vinarstvo njej in trem sestram enostavno položeno v zibelko, za kar je staršema neskončno hvaležna. »Na srečo (ali nesrečo) očeta ima štiri hčere in se večkrat pošalimo, da je štirikrat poskusil, potem pa obupal. Včasih se morda pozna, da ni fanta pri hiši in je vse bolj 'po žensko' narejeno, ampak pravi oče, da je vesel, ker imamo ženske boljši občutek glede detajlov,« se je pošalila sogovornica, a ob tem zagotovila, da mu ni nič hudega, saj tudi dekleta poskrbijo za vse, kar je potrebno. Za kraljičino vino je izbrala Frankinjo Plus, avtohtono rdeče suho vino, pridelano na domačiji Vina Martinčič, zorelo 12 mesecev na drožeh, brez uporabe sulfita do stekleničenja. Modra frankinja je pred kratkim potrjena kot slovenska avtohtona sorta, rojena v okolici Slovenskih Konjic pred več kot 300 leti.

Kulturni in turistični pomen slovenskega vinogradništva

Naziv Vinske kraljice Slovenije poudarja kulturni in turistični pomen slovenskega vinogradništva. Kraljica predstavlja Slovenijo doma in v tujini, promovira lokalne avtohtone sorte in spodbuja prepoznavnost slovenske vinske dediščine kot del nacionalne identitete. Njena prisotnost povečuje zanimanje za vinske regije, degustacije in vinske dogodke, kar pozitivno vpliva na turizem.