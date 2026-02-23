  • Delo d.o.o.
KANDIDATURA

Nova vloga naše udeleženke resničnostnih šovov, kandidira za poslanko: Slišim vas, podpiram vas, vodim vas

Na družbenem omrežju Instagram je objavila, da kandidira za poslanko v državnem zboru.
Anna Paynich je slovensko javnost osvojila kot tekmovalka v več televizijskih resničnostnih šovih. Spremljali smo jo tudi v kuharskem šovu MasterChef Slovenija in kasneje v priljubljenem resničnostnem projektu Kmetija. FOTO: Mediaspeed.net
Anna Paynich je slovensko javnost osvojila kot tekmovalka v več televizijskih resničnostnih šovih. Spremljali smo jo tudi v kuharskem šovu MasterChef Slovenija in kasneje v priljubljenem resničnostnem projektu Kmetija. FOTO: Mediaspeed.net
A. G.
 23. 2. 2026 | 12:25
 23. 2. 2026 | 13:04
2:02
Širša Slovenija pozna Anno Paynich kot motivacijsko govornico, trenerko osebnostne rasti in avtorico, ki že leta navdihuje posameznike k notranji moči, stabilnosti in uravnoteženemu življenju. Njena praktična znanja in energija so jo naredili prepoznavno, zato jo številni spremljajo na predavanjih, delavnicah in družbenih omrežjih. Večina se je spomni kot tekmovalke v najodmevnejših televizijskih resničnostnih šovih. Pred leti smo jo lahko gledali v kuharskem šovu Masterchef Slovenija in v Kmetiji, kjer je marsikateremu tekmovalcu dvigovala pritisk, potem pa je v šovu Poroka na prvi pogled Alešu obljubila večno zvestobo, a se zveza žal ni obdržala.

Tokrat je Anna svojo vizijo in energijo predstavila na političnem področju. Na družbenem omrežju Instagram je objavila, da kandidira za poslanko v državnem zboru, pri čemer je poudarila svoj fokus na celostno dobrobit človeka in družbe. V svojem zapisu poudarja, da je notranja moč posameznika temelj močne in povezane družbe: »Ko smo trdno postavljeni v sebi, lahko s to energijo in zavestjo spreminjamo tudi zunanji svet. Takšna notranja moč je temelj zdravih odnosov, odgovornih odločitev in trajnostne politike.« Sodeč po zapisu se prav tako zavzema za duševno in fizično zdravje ljudi, za stabilnost, ravnovesje in povezanost, ki omogoča, da lahko vsak posameznik prispeva k bolj zdravemu in trajnostnemu okolju. »Vedno bom tu za vas. Da vas podprem. Da vas resnično slišim. Da vas vodim na poti k večji notranji stabilnosti, moči in ravnovesju.«

Na Instagramu je z objavo že odprla vrata pogovoru s svojimi sledilci, ki jo lahko spoznajo tudi v tej novi vlogi. 

